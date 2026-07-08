Por medio de sus redes sociales, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó que Ella Laboriel, actriz y pionera del rock mexicano, murió a los 77 años de edad.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Ela Laboriel, miembro de nuestro Sindicato” ANDA

En su publicación, la asociación expresó su pesar por la pérdida de la cantante de quien se ha informador, murió debido a complicaciones respiratorias derivadas de un padecimiento pulmonar.

Luego de que se confirmó la muerte de la actriz y cantante que es recordada por ser una de las pioneras del rock mexicano, diversas instituciones y figuras públicas han externado sus condolencias.

Ella Laboriel murió a los 77 años; padecía EPOC y enfisema pulmonar

El 8 de julio de 2026, la ANDA informó que la cantante y actriz mexicana, Esperanza Laboriel López, mejor conocida como Ella Laboriel, murió a la edad de 77 años.

En su publicación, la institución lamentó la pérdida de la hermana de Johnny Laboriel, de quien dijo, dejó “una huella en el espectáculo mexicano” gracias a su gran talento y profesionalismo.

De acuerdo con información que han emitido medios especializados, la pionera del rock mexicano murió en La Casa del Actor, en donde se resalta, pasó sus últimos años de vida.

Ella Laboriel (Especial)

De la misma forma, los reportes señalan que habría muerto debido a complicaciones respiratorias a causa del enfisema pulmonar, así como de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Hasta el momento no se ha emitido mayor información, pues no se ha dado a conocer en dónde se realizará el velorio de la cantante y actriz y tampoco se sabe del sitio en el que sería sepultada.

Lamentan muerte de Ella Laboriel

Luego de que la ANDA y otras organizaciones como la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmaron la muerte de Ella Laboriel, diversas personalidades e instituciones expresaron sus condolencias.

Tal es el caso del presidente del patronato de la fundación ANDA, Jorge Ortiz de Pinedo, quien emitió un comunicado en el que deseó resignación a la familia y amigos de la cantante.

Secretaría de Cultura CDMX lamenta muerte de Ella Laboriel (@CulturaCiudadMx/X)

Por su parte, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México difundió una publicación en la que dijo lamentar el “fallecimiento de Ella Laboriel, figura fundamental de la música y la cultura en nuestro país”.

Asimismo, el organismo del gobierno capitalino resaltó que la voz y legado de la hermana de Johnny Laboriel, van a permanecer siempre en la memoria de la ciudad.