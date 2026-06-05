El mundo de la música está de luto tras darse a conocer la muerte de Carlos Alberto Solari a los 77 años de edad, mejor conocido como el Indio Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El Indio Solari murió en su domicilio ubicado en las afueras de Buenos Aires y la noticia generó una ola de reacciones entre seguidores y músicos de toda Latinoamérica, quienes reconocen al artista como una de las voces más emblemáticas del rock en español.

Su legado musical marcó a varias generaciones y trascendió las fronteras de Argentina gracias a su estilo y letras estilizadas.

¿De qué murió el Indio Solari?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa exacta de la muerte del Indio Solari; sin embargo, se informó que será sometido a una autopsia de rutina para determinar las circunstancias precisas de su fallecimiento.

Lo que sí se sabe es que el Indio Solari padecía la enfermedad de Parkinson desde hace varios años, un diagnóstico que él mismo hizo público en 2016 y que lo llevó a alejarse progresivamente de los escenarios y de la vida pública en 2023.

Durante la última década, la enfermedad progresiva del Indio Solari afectó significativamente su salud y actividad artística.

Muere el Indio Solari, uno de los expositores del rock argentino (Especial )

Aunque en febrero de 2026 surgieron reportes sobre una hospitalización relacionada con un presunto accidente cerebrovascular (ACV), su entorno no confirmó que ese episodio estuviera vinculado con su muerte este 5 de junio.

Mientras se esperan los resultados oficiales de la autopsia del Indio Solari, millones de fanáticos despiden a una de las máximas leyendas del rock argentino.