Carlos Alberto Solari, mejor conocido como el Indio Solari, murió el 5 de junio de 2026 a los 77 años de edad, por lo que te damos detalles de quién era como:

¿Quién fue Carlos “El Indio” Solari, músico esencial para entender el rock argentino?

¿Qué edad tenía Carlos “El Indio” Solari, músico esencial para entender el rock argentino?

¿Carlos “El Indio” Solari, músico esencial para entender el rock argentino tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Carlos “El Indio” Solari, músico esencial para entender el rock argentino?

¿Carlos “El Indio” Solari, músico esencial para entender el rock argentino tuvo hijos?

¿Qué estudió Carlos “El Indio” Solari, músico esencial para entender el rock argentino?

¿En qué trabajó Carlos “El Indio” Solari, músico esencial para entender el rock argentino?

¿Quién fue “El Indio” Solari, músico esencial para entender el rock argentino?

Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como “Indio” Solari, fue uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino.

Nació el 17 de enero de 1949 en Paraná y se convirtió en una figura de culto como cantante, compositor y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo fundamental de la música popular argentina entre las décadas de 1970 y 2000.

Tras la separación de la banda, continuó su carrera solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Más que un artista, el Indio es un fenómeno sociológico: sus conciertos conocidos como “misas ricoteras” llegaron a convocar a más de 300 mil personas en una sola noche, consolidando el slam más grande del mundo. Su letra, cargada de metáforas complejas, misteriosas y con crítica social, definió la identidad de generaciones enteras.

Muere el Indio Solari, cantante y expositor del rock argentino (Biblioteca Nacional de Argentina)

¿Qué edad tenía Carlos Solari?

Nacido el 17 de enero de 1949, Solari tenía 77 años en 2026 al momento de su muerte este 5 de junio.

En 2016 reveló públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, un factor que lo alejó de los escenarios, aunque siguió activo produciendo música desde su estudio y colaborando de forma virtual con su banda.

¿Carlos “El Indio” Solari, tenía esposa?

Sí, el Indio Solari estaba casado desde 1988 con Virginia Mones Ruiz conocida como “Skayil”. La pareja mantuvo históricamente un perfil muy reservado y vivió durante años en la zona de Parque Leloir, en la provincia de Buenos Aires.

Indio Solari, leyenda del rock argentino (Andres Stapff / REUTERS / REUTERS)

¿Qué signo zodiacal era “El Indio” Solari?

Al haber nacido el 17 de enero, el signo zodiacal del Indio Solari era Capricornio.

Quienes analizan su personalidad suelen destacar rasgos muy asociados a este signo como su enorme disciplina para el trabajo artístico, su perfil reservado, su independencia inquebrantable de los medios de comunicación masivos y su mentalidad estratégica para autogestionar su carrera sin depender de grandes sellos discográficos.

Muere el Indio Solari, leyenda del rock argentino a los 77 años (Deezer)

¿Carlos “El Indio” Solari, tuvo hijos?

Sí, el Indio Solari tiene un único hijo llamado Bruno Solari, fruto de su matrimonio con Virginia nacido alrededor del año 2000.

Al igual que el resto de la vida íntima del cantante, Bruno ha crecido y se mantiene con un perfil muy bajo, alejado completamente de la exposición mediática y el acoso de las cámaras.

Muere el Indio Solari, leyenda del rock argentino a los 77 años (Infocielo )

¿Qué estudió Carlos “El Indio” Solari, músico esencial para entender el rock argentino?

Durante su juventud en la ciudad de La Plata, el Indio Solari tuvo un fuerte vuelco hacia las disciplinas artísticas.

Estudió en la Escuela de Bellas Artes. Aunque fue expulsado debido a su rebeldía un año después de ingresar, además de su poco apego a las estructuras académicas formales de la época, la formación en artes visuales dejó una huella imborrable en él.

De hecho, antes de dedicarse de lleno a la música, canalizaba su creatividad a través del dibujo, el diseño gráfico y la pintura, herramientas que luego aplicaría en la estética visual y el concepto de sus proyectos.

¿En qué trabajó Carlos “El Indio” Solari, músico esencial para entender el rock argentino?

Antes de alcanzar la fama masiva con Los Redondos, el Indio Solari trabajó junto a Guillermo Beilinson en un pequeño taller de serigrafía y estampado de telas llamado “El Mercurio”, ubicado en la localidad de Valeria del Mar, en la ciudad de La Plata.

También confeccionaba y vendía ropa de diseño independiente junto a amigos y parejas de la época y a mediados de los años 1970, antes del estallido definitivo de Los Redondos, trabajó en un instituto de menores y hogares de contención infantil, una experiencia humana que él mismo ha recordado en varias entrevistas como un trabajo demandante y de fuerte impacto social.

Más adelante desarrolló su carrera como músico, cantante, compositor y productor, primero con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego como solista.

También incursionó en proyectos gráficos y editoriales, publicando la novela gráfica Escenas del delito americano en 2017.