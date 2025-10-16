Una noticia triste para los fans del rock. Se dio a conocer la muerte de Ace Frehley a los 74 años, legendario guitarrista de Kiss, tras varios días en soporte vital.

De acuerdo con los reportes iniciales de su muerte, Ace Frehley sufrió una hemorragia cerebral después de una caída en su estudio de grabación.

Ace Frehley murió a causa de la hemorragia cerebral sufrida por una caída

La muerte de Ace Frehley se dio tras un accidente en su estudio de grabación, cayendo y golpeándose la cabeza contra el suelo, lo que derivó en una hemorragia cerebral.

Rápidamente fue llevado al hospital y puesto en soporte vital; sin embargo, la salud de Ace Frehley no mejoró, por lo que la familia se debatió sobre desconectarlo o no.

Al final, la familia del guitarrista decidió quitarle el ventilador, dando oficialmente la muerte del integrante de Kiss durante el jueves 16 de octubre de 2025.

No se dio a conocer la fecha exacta del accidente y el tiempo en que estuvo en soporte vital, solo se sabe que fueron varios días.

Si bien se corrió el rumor de la muerte del guitarrista desde el miércoles 15 de octubre, este aún se mantenía en soporte vital en esa fecha.

Fue hasta el jueves que se decidió desconectarlo y hacer oficial la muerte del integrante de Kiss.

¿Quién fue Ace Frehley?

Ace Frehley fue el guitarrista de Kiss en los inicios de la banda, siendo conocido como “Spaceman”; para muchos el mejor del grupo, aunque salió varias veces del mismo.

En 1982, Ace Frehley dejó por primera vez a Kiss por diferencias creativas con sus compañeros, para iniciar una carrera como solista.

Fue hasta 1996 que se reunió con sus amigos y se mantuvo en el grupo hasta 2002, volviendo a sus interpretaciones en solitario.

Fue el responsable de la co creación de varios clásicos del grupo como “Rock and Roll All Nite”, ”I Was Made for Lovin’ You" y “Detroit Rock City.”