A cinco días de la muerte de Diane Keaton, se ha revelado que la actriz dejó a su perro Reggie un millonario fideicomiso.

De acuerdo con Daily Mail, Diane Keaton, quien murió el pasado 11 de octubre a los 79 años de edad, dejó una fortuna de 100 millones de dólares (poco más de mil 843 millones de pesos).

Patrimonio proveniente de la realización de películas a lo largo de cinco años de carrera, así como de sus negocios inmobiliarios.

Gran parte de la fortuna se quedará en manos de sus dos hijos adoptivos: Dexter y Duke.

Sin embargo, Diane Keaton también se aseguró de dejar bien protegido a uno de sus grandes amores, a su perro golden retriever, Reggie.

Según informes, la actriz estadounidense dejó a su mascota un fideicomiso de 92 millones de pesos, cantidad que servirá para su alimentación, cuidados, entretenimiento e incluso gastos veterinarios.

Además de que una parte será donada a fundaciones encargadas de rescatar perros .

Diane Keaton (@diane_keaton / Instagram )

Aunado a esto, su familia recordó el amor que la también directora y productora de cine tenía hacia los animales, por lo que pidió donaciones a favor de ellos en su nombre.

Así como donaciones a los más necesitados.

“Amaba a sus animales y siempre apoyó a la comunidad sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado”. Familiares de Diane Kaeton

¿De qué murió Diane Keaton?

De acuerdo con información revelada por medios internacionales con base en su certificado de defunción, Diane Keaton murió a causa de una neumonía bacteriana primaria, razón por la que pasó en el hospital varios días.

Se concluyó que la también ganadora del Oscar no presentaba otras condiciones que contribuyeran a su muerte.

Por lo que su familia decidió incinerar sus restos mortales, aún se desconoce el lugar donde serán depositados.