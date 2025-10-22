Ace Frehley, guitarrista de Kiss, murió el pasado 16 de octubre de 2025; si bien no tuvo autopsia, autoridades en Estados Unidos le están haciendo pruebas toxicológicas al cuerpo.

Esto con el fin de definir la causa exacta de la muerte de Ace Freheley, más allá del golpe en la cabeza y derrame cerebral que reportó la familia del guitarrista de Kiss.

Pruebas toxicológicas definirán la causa de muerte de Ace Frehley

El Médico Forense del Condado de Morris, en Nueva Jersey, confirmó que no hubo autopsia para Ace Frehley; sin embargo, se están practicando pruebas toxicológicas y de cuerpo externo.

Es decir, no se abrirá el cuerpo del guitarrista de Kiss, pero sí se están llevando a cabo análisis para definir la causa exacta de muerte de Ace Frehley.

Aunque se reportó que murió debido a un derrame cerebral por causa de un golpe en la cabeza al caerse en su estudio, se quiere saber el proceso exacto que llevó al deceso.

No obstante, parece que esto va más del lado de las autoridades de Estados Unidos, que de la misma familia del guitarrista de Kiss.

Pues hasta el momento, esta no ha mostrado interés en las pruebas ni han hecho alguna declaración al respecto.

Se cree que una úlcera en el cerebro provocó la muerte de Ace Frehley

Previo a que se realizaran las pruebas toxicológicas, el medio TMZ informó que Ace Frehley pudo haber muerto de una úlcera de presión en el cerebro.

Esto significa que a raíz del golpe, Ace Frehley tuvo una lesión en los tejidos cerebrales, que impidió el flujo sanguíneo de manera correcta.

Lo cual produjo daño en el órgano, muerte de células y posteriormente que el cerebro dejara de funcionar como tal, provocando el fallecimiento del guitarrista de Kiss.

Se espera que la causa de muerte oficial se dé a conocer a mediados del mes de noviembre , cuando las pruebas toxicológicas hayan sido completadas en su totalidad.

Ya sea mediante un comunicado de las autoridades o de la misma familia.