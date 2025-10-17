Lamentablemente este jueves 16 de octubre se dio a conocer la muerte del guitarrista de Kiss, Ace Frehley “Spaceman”, a los 74 años de edad.

Ace Frehley murió luego de estar varios días en soporte vital, debido a un derrame cerebral que sufrió tras una caída en su estudio de grabación.

¿Quién fue Ace Frehley?

Paul Daniel Frehley, más conocido como Ace Frehley, fue un músico de Estados Unidos conocido por ser el guitarrista y uno de los fundadores de Kiss.

Dentro del grupo era conocido como “Spaceman” debido a que era un gran aficionado a la astronomía y los OVNIs.

Ace Frehley en Kiss (@acefrehleyofficial)

¿Qué edad tenía Ace Frehley?

Acce Frehley nació el 27 de abril de 1951 y murió el 16 de octubre de 2025, a la edad de 74 años.

¿Quién era la esposa de Ace Frehley?

Ace Frehley se casó con la actriz Jeanette Trerotola en 1976, divorciándose poco después del nacimiento de su hija en 1980.

Tras esto el guitarrista estuvo relacionado con Audrey Hamilton, Wendy Moore, Rachel Gordon y Lara Cove, aunque nunca se volvió a casar.

Al momento de su muerte no estaba en una relación.

Ace Frehley (@acefrehleyofficial)

¿Qué signo zodiacal era Ace Frehley?

Al haber nacido el 27 de abril, Ace Frehley era del signo de Tauro.

¿Cuántos hijos tenía Ace Frehley?

A pesar de contar con múltiples relaciones a lo largo de su vida, Ace Frehley solo tuvo una hija, Monique Frehley.

Ace Frehley (@acefrehleyofficial)

¿Qué estudió Ace Frehley?

Ace Frehley estudió en la DeWitt Clinton High School y en la Theodore Roosevelt High School, aunque nunca hizo una carrera como tal.

Tras cursar la educación media, tuvo varios trabajos y fue parte de algunas bandas que no prosperaron, hasta formar Kiss en 1973.

¿En qué trabajó Ace Frehley?

Antes de formar Kiss, Ace Frehley realizó trabajos como cartero, mensajero, repartidor de una licorería, y en una mudanza.

Su primer contacto con la música de forma profesional fue al hacerse roadie o “jala cables” de Mitch Mitchell, baterista de The Jimmy Hendrix Experience.

En 1973, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss formó la banda Kiss, en la que se mantuvo hasta 1982, cuando salió por diferencias creativas.

En 1984 formó su propia banda, Frehley’s Comet, la cual posteriormente se volvería un proyecto en solitario que mantendría hasta 1996, cuando regresó a Kiss.

Finalmente en 2002 volvería a dejar la banda para retomar su trabajo como solista, el cual se mantuvo hasta su muerte.

Ace Frehley murió a la edad de 74 años

En la tarde del 16 de octubre de 2025 se dio a conocer la muerte de Ace Frehley a los 74 años de edad, debido a un derrame cerebral.

De acuerdo con el comunicado lanzado por su familia, Ace Frehley tuvo un accidente en su estudio de grabación; una caída en la que se golpeó la cabeza.

Rápidamente su salud se deterioró debido un derrame cerebral derivado del golpe, por lo que tuvo que ser llevado al hospital y puesto en soporte vital.

Manteniéndose así durante varios días; lamentablemente su salud no mejoró y sus familiares decidieron quitarle el respirador.