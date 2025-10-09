El cantante y bajista de Kiss, Gene Simmons, fue hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico en la Autopista de la Costa del Pacífico, en California, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 8 de octubre, situación por la que el legendario músico tuvo que ser trasladado por oficiales del Departamento de bomberos de Los Ángeles.

¿Qué le pasó a Gene Simmons? Bajista de Kiss perdió el conocimiento mientras conducía

De acuerdo con los primeros reportes dados a conocer por medios y cadenas como NCB4 y People, el accidente de Gene Simmons no fue de gravedad.

Informes señalan que la camioneta del bajista de Kiss se desvió por varios carriles antes de impactarse contra un auto que se encontraba estacionado.

Gene Simmons, cantante y guitarrista de KISS. (María Martínez / Cuartoscuro)

Dado que los reportes indican que Gene Simmons perdió el conocimiento mientras conducía, comenzaron a surgir especulaciones en torno a la salud del cantante.

Motivo por el que su esposa, Shannon Tweed, habló con miembros de la revista People para aclarar la situación del bajista.

La modelo aseguró que Gene se encuentra bien, estable y en proceso de recuperación desde su casa .

A estas declaraciones se sumó el representante del rockero, enfatizando que Simmons está en perfectas condiciones de salud y que, incluso, “ya volvió al trabajo”.

Según reportó el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, el cantante explicó que se desmayó al volante, pero aún se desconocen detalles del incidente.

Así como los motivos que habrían llevado al desvanecimiento de Gene Simmons a mitad de la autopista.

Gene Simmons se accidenta a un mes de su reencuentro con Kiss

El pasado 2 de diciembre de 2023, Kiss se retiró oficialmente de los escenarios con el fin de su gira End of the Road, con un concierto desde el Madison Square Garden de Nueva York.

Pese a que los integrantes de la banda dijeron continuar en la música a través de avatares digitales, harán una excepción en próximas semanas.

Esto debido a que tendrán un reencuentro por la celebración del 50 aniversario del club de fans KISS Army en Las Vegas.

Gene Simmons y compañía presentará dos conciertos sin el usual maquillaje y caracterización: uno eléctrico y otro acústico.

Hasta el momento, el accidente automovilístico del bajista no ha presentado ningún tipo de alteración para el evento, por lo que el reencuentro de Kiss sigue en pie.