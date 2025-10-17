Tras darse a conocer la muerte de Ace Frehley, guitarrista original de Kiss; Mike McCready de Pearl Jam hizo un pequeño homenaje.
A través de las redes sociales de Pearl Jam, Mike McCready publicó una foto y una curiosa anécdota de Ace Frehley.
Mike McCready de Pearl Jam agradeció a Ace Frehley
En su publicación en redes sociales, Mike McCready de Pearl Jam le dio un sincero agradecimiento a Ace Frehley por todos sus aportes a la música.
No solo eso, Mike McCready de Pearl Jam reconoció que sin Ace Frehley y Kiss, probablemente él nunca se hubiera interesado por tocar una guitarra.
Pasando gran parte de su juventud hablando con sus amigos de Kiss y comprando todo lo que estuviera relacionado con la banda.
Para el guitarrista de Pearl Jam, el legendario “Spaceman” fue una de sus mayores influencias musicales, al grado que estudió su técnica a lo largo de su carrera.
Reconociendo que tomó algunas líneas de la obra del guitarrista de Kiss para armar sus propias melodías en Pearl Jam.
Señalando que no solo lo consideraba un héroe e ídolo; también lo veía como un amigo, ya que llegó a compartir el escenario en una ocasión con él.
Mike McCready de Pearl Jam supo de Kiss y Ace Frehley cuando era niño
En su publicación Mike McCready de Pearl Jam contó el cómo conoció a Ace Frehley y Kiss, afirmando que todo fue cuando era niño.
El amigo de toda la vida de Mike McCready de Pearl Jam, Rick Friel, fue el primero que le contó acerca de Ace Frehley y Kiss cuando ambos tenían 11 años.
Posteriormente, cuando tenían 12 años, los amigos formaron una banda y Mike McCready, inspirado por esa primera plática, decidió conseguir una guitarra.
Una de las primeras canciones que tocó fue “C’mon and Love Me” de los primeros álbumes de Kiss.
Reconociendo que fue esa primera plática y el conocer de Ace Frehley y Kiss lo que cambió su vida.
Me enteré del fallecimiento de Ace Frehley por Rick Friel, con quien toqué en una banda llamada Shadow. Rick también fue el primero en el autobús en 1977 con una lonchera de KISS que me habló de Ace... me cambió la vida. Conseguí una guitarra en 1978 para unirme a la banda de Rick, Warrior, que luego se convirtió en Shadow. Hicimos una versión de “C’mon and Love Me”.Todos mis amigos han pasado incontables horas hablando de KISS y comprando sus productos. Ace era un ídolo para mí y también lo consideraría un amigo. Estudié sus solos incansablemente a lo largo de los años…Solo escucha “Alive”, usé su solo de “She” como modelo. Ace tocó “Black Diamond” con Pearl Jam en el Madison Square Garden... un sueño hecho realidad.No habría cogido una guitarra sin la influencia de Ace y KISS.Descansa en paz Ace, cambiaste mi vida.Gracias.Mike McCready de Pearl Jam