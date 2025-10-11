La industria del espectáculo se vistió de luto con la muerte de Diane Keaton a los 79 años de edad, actriz ganadora del Oscar por Annie Hall.

Diane Keaton deja un legado imborrable en la industria cinematográfica con participaciones destacadas en diversas películas entre las que se incluye El Padrino.

¿Quién fue Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar?

Diane Keaton nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, era la mayor de cuatro hermanos.

Diane Keaton (@diane_keaton / Instagram )

Su verdadero nombre fue Diane Hall, pero adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, cuando decidió lanzarse al teatro, porque ya existía una “Diane Hall” registrada en el sindicato de actores.

Desde joven mostró interés por la actuación, siendo influenciada por su madre, Dorothy Keaton, quien participó en el concurso “Sra. Los Ángeles” y tenía aspiraciones artísticas.

“Cantaba. Tocaba el piano. Era hermosa. Fue mi defensora”, recordó la actriz en una entrevista para People en 2004.

Gracias a su carisma, Diane Keaton se convirtió en una de las actrices más emblemáticas del cine estadounidense .

A lo largo de su trayectoria, Diane Keaton mostró su extraordinaria versatilidad para interpretar a diferentes personajes, desde dramas intensos hasta comedias.

Diane Keaton no solo destacó en la actuación y es que se convirtió en un ícono de la moda, con un estilo único que combinaba prendas masculinas con toques femeninos.

En 2014, Diane Keaton confesó que padeció bulimia.

¿Cuántos años tenía Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar?

Diane Keaton murió a los 79 años de edad.

Diane Keaton (@diane_keaton / Instagram )

¿Quién fue el esposo de Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar?

Aunque protagonizó algunos idilios con Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty, Diane Keaton nunca se casó.

Diane Keaton siempre fue un espíritu libre y crio a sus dos hijos sola.

En una entrevista del 2019, Diane Keaton se mostró feliz de no haberse casado y permanecer soltera.

“Estoy realmente contenta de no haberme casado. Soy una rara avis” Diane Keaton

¿Qué signo zodiacal fue Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar?

Diane Keaton fue del signo zodiacal Capricornio.

De acuerdo con la astrología las personas regidas bajo el signo Capricornio son disciplinados, responsables y con una gran ambición.

Además de que son trabajadoras, organizadas y siempre buscan el control y la excelencia.

¿Cuántos hijos tuvo Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar?

Diane Keaton adoptó a sus dos hijos: su hija Dexter en 1996 y su hijo Duke en 2001.

¿Qué estudió Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar?

Diane Keaton se graduó de la secundaria Santa Ana en 1964 y estudió brevemente en la universidad antes de decidir mudarse a Nueva York para perseguir su sueño en el teatro.

Diane Keaton (@diane_keaton / Instagram )

¿En qué trabajó Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar?

Diane Keaton comenzó su carrera en Broadway, destacándose en producciones como “Hair” y “Play It Again, Sam”.

En 1970, Diane Keaton debutó en Hollywood con Lovers and Other Strangers, a partir de ese momento tuvo un amplía trayectoria en la industria cinematográfica.

Diane Keaton participó en varias producciones de Woody Allen, con quien mantuvo una gran amistad tras haber sido durante mucho tiempo su compañera, musa y actriz favorita.

Gracias a la química que mostraron, Diane Keaton y Woody Allen se convirtieron en una de las duplas más memorables del cine no comercial de Hollywood.

Sin embargo, su participación en El Padrino, consolido a Diane Keaton dentro de la industria del cine.

En la película, Diane Keaton interpretó a la esposa del atormentado Michael Corleone (Al Pacino), Kay Adams-Corleone.

En 1978 recibió el premio Oscar como Mejor Actriz por su papel en Annie Hall.

Gracias a este papel, también recibió uyn Globo de Oro y un BAFTA.

Además, recibió tres nominaciones a los premios Oscar por Reds, Simple Secrets y Anything’s Gotta Give.

En 2017 recibió el Premio a la Trayectoria del American Film Institute, entregado por su amigo Woody Allen.

Entre la extensa filmografía de Diane Keaton se incluyen:

Looking for Mr. Goodbar

Baby Boom

Father of the Bridge

Sleeper

Love and Death

Manhattan

Something’s Gotta Give

Marvin’s Room

The First Wives Club

The Family Stone

Finding Dory

Book Club (El club del libro)

Poms (Mejor que nunca)

Diane Keaton también exploró el lado más íntimo del cine desde la dirección con Unstrung Heroes (1995) y Hanging Up (2000), además de episodios de series como China Beach y Twin Peaks.

Fue una activista comprometida con la preservación arquitectónica de Los Ángeles, donde restauró casas históricas con su particular estética, una mezcla entre el estilo californiano, lo industrial y lo romántico.

Como escritora, publicó tres libros de memorias: Then Again (2011), Let’s Just Say It Wasn’t Pretty (2015) y Brother and Sister (2020).

Fue una apasionada de la fotografía, la música y una defensora del bienestar animal.

También fue una voz activa en temas de adopción, equidad de género y envejecimiento con dignidad.

Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar murió a los 79 años de edad

Un portavoz de la familia reveló a la revista People que la actriz Diane Keaton falleció a los 79 años en California, Estados Unidos.

Hasta el momento no se han especificado las causas de muerte de Diane Keaton .

Se desconoce si la actriz tenía alguna enfermedad o condición de salud reciente, pues sus últimos años los vivió alejada de la farándula y poco activa en redes sociales.

Sin embargo, su familia habría solicitado privacidad por este periodo de duelo que están viviendo.