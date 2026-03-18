Luego de tener un buen recibimiento en 2025, ya tenemos los detalles del festival Knotfest 2026, el cual regresa al Estadio Fray Nano en esta nueva edición.
Si te interesa ir al Knotfest 2026, a continuación te daremos todos los detalles al respecto, incluyendo el precio de los boletos y la fecha de preventa.
Fecha del Knotfest 2026
El Knotfest 2026 se llevará a cabo en el Estadio Fray Nano de la CDMX el próximo 5 de diciembre de 2026.
El Estadio Fray Nano, donde se llevará a cabo el Knotfest 2026, está ubicado en Fernando Iglesias Calderón S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza; cerca del metro Mixiuhca.
Cartel del Knotfest 2026
Estas son las bandas que estarán presentes en el Knotfest 2026:
- Bad Omens
- Lamb of God
- Poppy
- The Ghost Inside
- Blood Incantation
- Sylosis
- Vana
- Versailles
Como el año pasado, el Knotfest 2026 solo tendrá una fecha, donde tocarán todas las bandas del cartel anunciado.
Hasta donde se comentó, no se añadirán más bandas a las ya anunciadas, aunque podría haber alguna sorpresa en los próximos meses.
Precios del Knotfest 2026
Estos son los precios por sección que manejará el Knotfest 2026:
- VIP - 4 mil 990 pesos
- General - 3 mil 200 pesos
- Jardín Izquierdo - 2 mil 820 pesos
- Grada - mil 830 pesos
La preventa Knotfest Premium se llevará a cabo el 23 de marzo a las 12:00 p.m. de manera exclusiva en la página y aplicación de Funticket para quienes tengan la membresía Knotfest Premium.
La membresía Knotfest Premium se compra a través de la página del Knotfest y tiene un costo de 50 dólares, que serían unos 882 pesos al tipo de cambio actual.
Toma en cuenta que la membresía se renueva cada año, por lo que si solo quieres para esta edición, recomendamos adquirirla y cancelarla después de una semanas.
La venta general será el mismo 23 de marzo a la 1:00 p.m., en Funticket y la taquilla de Forum Buenavista.