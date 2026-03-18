Luego de tener un buen recibimiento en 2025, ya tenemos los detalles del festival Knotfest 2026, el cual regresa al Estadio Fray Nano en esta nueva edición.

Si te interesa ir al Knotfest 2026, a continuación te daremos todos los detalles al respecto, incluyendo el precio de los boletos y la fecha de preventa.

Fecha del Knotfest 2026

El Knotfest 2026 se llevará a cabo en el Estadio Fray Nano de la CDMX el próximo 5 de diciembre de 2026.

El Estadio Fray Nano, donde se llevará a cabo el Knotfest 2026, está ubicado en Fernando Iglesias Calderón S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza; cerca del metro Mixiuhca.

Cartel del Knotfest 2026

Estas son las bandas que estarán presentes en el Knotfest 2026:

Bad Omens

Lamb of God

Poppy

The Ghost Inside

Blood Incantation

Sylosis

Vana

Versailles

Como el año pasado, el Knotfest 2026 solo tendrá una fecha, donde tocarán todas las bandas del cartel anunciado.

Hasta donde se comentó, no se añadirán más bandas a las ya anunciadas, aunque podría haber alguna sorpresa en los próximos meses.

Knotfest 2026 (Knotfest )

Precios del Knotfest 2026

Estos son los precios por sección que manejará el Knotfest 2026:

VIP - 4 mil 990 pesos

General - 3 mil 200 pesos

Jardín Izquierdo - 2 mil 820 pesos

Grada - mil 830 pesos

La preventa Knotfest Premium se llevará a cabo el 23 de marzo a las 12:00 p.m. de manera exclusiva en la página y aplicación de Funticket para quienes tengan la membresía Knotfest Premium.

La membresía Knotfest Premium se compra a través de la página del Knotfest y tiene un costo de 50 dólares, que serían unos 882 pesos al tipo de cambio actual.

Toma en cuenta que la membresía se renueva cada año, por lo que si solo quieres para esta edición, recomendamos adquirirla y cancelarla después de una semanas.

La venta general será el mismo 23 de marzo a la 1:00 p.m., en Funticket y la taquilla de Forum Buenavista.