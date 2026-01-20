La mención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a la agrupación del K-pop BTS durante su conferencia de la mañanera del pueblo el 19 de enero, llegó hasta la TV coreana para felicidad del ARMY

Luego de que en redes sociales se viralizó, como fue noticiada Sheinbaum a BTS en distintos medios coreanos como la agencia de noticias Yonhap, así como el noticiero de la famosa cadena de televisión MBC (Munhwa Broadcasting Corporation).

México y el ARMY llegan a la TV coreana tras mención de Sheinbaum a BTS (Especial)

Donde los medios y la TV coreana resaltan las palabras de Sheinbaum en las que califica de histórica la próxima visita de BTS a México con tres fechas en concierto para el Estadio GNP Seguros en CDMX y que emociona a los ARMY en México.

Asimismo, los medios y la TV coreana hablaron de la mención de Sheinbaum sobre las demandas del ARMY en México sobre la venta de boletos de BTS y los conflictos que se han presentado.

Mexico and MX-ARMY appearing on national TV in Korea after Mexican president addressed BTS concerts at her press conference, she called it "historic" and how have made more than 4K complaints demanding that ticketing agencies clearly disclose prices, seating and sales conditions pic.twitter.com/aZPFqKHh6b — yaz⁷ ⊙⊝⊜ ARIRANG (@sgmin_seven) January 20, 2026

Hasta la Profeco llega a la TV coreana por boletos para los conciertos de BTS

La mención de Sheinbaum a BTS no fue la única que llegó a la TV coreana, pues también la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ante las exigencias del ARMY con la venta de boletos.

La TV coreana explicó que el ARMY ha pedido a la institución mexicana el apoyo para que se publiquen los precios de boletos para los concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros, así com el mapa de distribución, cargos por servicio, especificaciones de paquetes VIP y todas las condiciones para el show de la boyband.