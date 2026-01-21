A través de la plataforma Weverse se ha informado de un cambio de fechas para la preventa de boletos para las 3 fechas de conciertos de BTS en México.

Así que ARMY presten atención para que no se queden sin boletos para los conciertos de BTS en México, pues les tenemos los detalles de los cambios.

Estos son los cambios de fecha y horarios de preventa para los conciertos de BTS para ARMY

La venta exclusiva para fans con ARMY Membership a través de Weverse ha modificado fecha y horarios, pues originalmente estaba programada para el jueves 22 de enero.

Con ello, la preventa de boletos para los conciertos de BTS en México con el cambio de fecha y horario será de la siguiente forma:

Preventa conciertos del 7 y 9 de mayo para BTS: viernes 23 de enero de 2026, de 9:00 am a las 9:59 pm (hora de la CDMX)

Preventa concierto 10 de mayo para BTS: viernes 23 de enero de 2026 de 12:00 pm a las 9:59 pm.

Para la venta general de boletos de BTS en México no se tendrán cambios, por lo que se mantiene programada para el sábado 24 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana a través del sistema de Ticketmaster.

¡Atención ARMY! Cambian fechas de preventa para los conciertos de BTS (OCESA KPOP)

Así podrás acceder a la preventa para los conciertos de BTS

Con los cambios de fecha y horarios en la preventa para los conciertos de BTS en México recuerda complir con los requisitos exclusivos de ARMY.

Ya que para acceder a la preventa para los conciertos de BTS deberás cumplir con: