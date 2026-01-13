Jorge Álvarez Máynez solicitó de manera formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que todo lo relacionado a la venta de boletos para los conciertos de BTS sea revelado con la mayor claridad:

“Acudo a ejercer derecho de petición con el objeto de solicitar información clara, completa y previa respecto del proceso de venta de boletos para el evento musical de la banda BTS”. Documento de petición de Jorge Álvarez Máynez

La mañana del martes 13 de enero se informó que la banda de K-pop dará tres conciertos en la CDMX; sin embargo, fans de BTS denunciaron falta de información.

Álvarez Máynez presiona a Profeco por venta de boletos para BTS

El escrito de Álvarez Máynez va dirigido César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, y le pide que sean publicadas de manera puntual y clara las condiciones de venta para los boletos de BTS:

Precios

Cargos

Mapa de asientos

Condiciones completas de venta de boletos

BTS, grupo de K-pop (@bts.bighitofficial / Instagram)

La petición de Jorge Álvarez Máynez se suma a la de miles de fans de BTS que esperan el día de la preventa el próximo 22 de enero.

Pero, al no haber disponible un rango de precios o las condiciones que podrían ser aplicadas al momento de la venta, integrantes del Army no se quieren llevar una sorpresa de último minuto.

Fans de BTS también lanzan petición a Ocesa y Profeco

Una de las grandes preocupaciones que han externado al Army también radica en las temidas tarifas dinámicas que suele implementarse en venta de boletos en Ticketmaster.

En este sentido, los fans de BTS también hicieron un llamado a la Profeco y Ocesa para garantizar que habrá un rango de precios fijo.

Lo anterior con el fin de garantizar que la experiencia de los fans comience de la mejor manera en el marco del regreso de BTS a México.

Al igual que lo indicó Álvarez Máynez en su documento petitorio, el Army solicita que la información para la venta de boletos sea clara y difundida con suficiente tiempo previo a la preventa.