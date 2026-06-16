Menudo celebrará su 50 aniversario con una gira internacional que incluye un concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. Estos son todos los detalles:

Fecha: 28 de noviembre

Lugar: Teatro Metropólitan

Boletos en Venta general: 18 de junio a las 11:00 a.m.

Preventa: 17 de junio a las 11:00 a.m.

Boletera: Ticketmaster

Menudo en Teatro Metropólitan (@ocesa_pop / X )

Precio de los boletos para Menudo en Teatro Metropólitan

Menudo está de regreso en los escenarios para viajar al pasado y disfrutar de sus grandes éxitos como “Claridad”, “Súbete a mi moto” y Si tú no estás".

Los precios oficiales de los boletos para el concierto de Menudo en la CDMX aún no han sido anunciados.Sin embargo, basándonos en presentaciones similares, se estima que los boletos oscilen entre 800 y 2,000 pesos.

De acuerdo con la página de Ticketmaster, habrá venta de paquetes VIP.

¿Quiénes son los exintegrantes de Menudo que participarán en el concierto en Teatro Metropólitan?

Para su celebración por sus 50 años, la alineación contará con siete exintegrantes de distintas etapas de Menudo:

René Farrait Rubén Gómez Sergio Blass Robert Avellanet Raymond Acevedo Ralphy Rodríguez Roy Roselló

Desde su debut en 1977, Menudo —inicialmente una agrupación infantil— se convirtió en un fenómeno global, lanzando cerca de 30 álbumes en varios idiomas y logrando nominaciones al Grammy y giras internacionales.

Además de su concierto en México, el calendario de la gira de Menudo contempla presentaciones en Estados Unidos y Puerto Rico.



