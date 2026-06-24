La agenda de conciertos en la CDMX suma una nueva fecha con la presentación de Lagos a mediados de este 2026:

Fecha: sábado 12 de septiembre

Hora: a las 21:00 horas

Lugar: Auditorio BB

Preventa de boletos para el concierto de Lagos en el Auditorio BB

El dueto venezolano llega a la capital del país con mitivos de su gira En la Noche Tour. La venta de boletos se hará por medio de Ticketmaster los días:

Preventa Banamex: jueves 25 de junio a las 11:00 horas

Venta general: viernes 26 de junio a las 11:00 horas

Para tarjetahabientes Banamex los boletos de la preventa podrán pagar a tres meses sin intereses.

Lagos en el Auditorio BB (Ocesa)

Precio de los boletos para ver a Lagos en Auditorio BB

Hasta el momento, no se ha revelado el precio oficial de los boletos ni el mapa del recinto en la página de Ticketmaster.

Sin embargo, tomando en cuenta eventos anteriores en el Auditorio BB, los precios oscilan entre los 580 y los 1,200 pesos mexicanos.

Tour de Lagos llega a México este 2026

En la Noche Tour es la nueva gira internacional de Lagos, prevista para iniciar en septiembre de 2026.

Las primeras fechas para México ya fueron confirmadas, siendo que al concierto de la CDMX se le suman otras fechas como:

13 de septiembre: en el Showcenter Complex de Monterrey

17 de septiembre: en el Estadio Cavaret de Guadalajara