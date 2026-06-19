¿Cómo registrarse en Weverse? Paso a paso para crear tu cuenta en iOS y Android

Weverse es la plataforma global para interactuar con artistas del k-pop, que no sólo te da acceso para boletos de conciertos, sino, también algunas exclusividades.
Pero ¿cómo registrarse en Weverse? Presta atención a que te damos el paso a paso para crear tu cuenta en iOS y Android.
Paso a paso para crear tu cuenta en iOS y Android en Weverse
Crea tu cuenta de Weverse con el siguiente paso a paso tanto para sistemas iOS y Android; esto es lo que debes seguir:
- Descarga Weverse en tu celular a través de App Store (iOS) o a Google Play (Android)
- Abre la aplicación de Weverse
- Selecciona idioma y otorga permisos
- Da click en crear cuenta, la cual podrás realizar a través de correo electrónico, enlace a Apple, Google o X.
- Si te registras con correo electrónico, deberás introducir tu dirección y crear una contraseña segura de 8 a 32 caracteres que incluya letras, números y un carácter especial
- Ingresa tus datos personales
- Acepta los términos y condiciones
- Verifica tu correo electrónico y presiona el “botón de verificación”
Tras estos pasos ya tendrás realizado tu registró en Weverse, sólo tendrás que iniciar sesión y comenzar a seguir a tus artistas favoritos.
¿Cómo obtener membresía de artistas en Weverse? Paso a paso
Uno de los servicios que ofrece Weverse son las membresía exclusivas para tus artistas con beneficio exclusivos:
- Acceso a fotos, videos, transmisiones en vivo y publicaciones especiales
- Tarjeta de miembro digital
- Preventa Weverse para conciertos:
- Mercancía exclusiva
- Compra del Membership Kit
La membresía de artistas en Weverse tiene un costo aproximado de 400 pesos, y para obtenerla debes seguir estos pasos:
- Entrar al perfil de tu artista o través de Shop
- Elige compra de membresía
- Da clic en comprar
- Da clic en ingresar información y llena con tus datos personales y de pago
- Da clic en aceptar y pagar
Con ello, ya tendrás tu membresía de tu o artistas favoritos en Weverse, la cual tiene una vigencia anual.