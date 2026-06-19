Weverse es la plataforma global para interactuar con artistas del k-pop, que no sólo te da acceso para boletos de conciertos, sino, también algunas exclusividades.

Pero ¿cómo registrarse en Weverse? Presta atención a que te damos el paso a paso para crear tu cuenta en iOS y Android.

Paso a paso para crear tu cuenta en iOS y Android en Weverse

Crea tu cuenta de Weverse con el siguiente paso a paso tanto para sistemas iOS y Android; esto es lo que debes seguir:

Descarga Weverse en tu celular a través de App Store (iOS) o a Google Play (Android)

Abre la aplicación de Weverse

Selecciona idioma y otorga permisos

Da click en crear cuenta, la cual podrás realizar a través de correo electrónico, enlace a Apple, Google o X.

Si te registras con correo electrónico, deberás introducir tu dirección y crear una contraseña segura de 8 a 32 caracteres que incluya letras, números y un carácter especial

Ingresa tus datos personales

Acepta los términos y condiciones

Verifica tu correo electrónico y presiona el “botón de verificación”

Tras estos pasos ya tendrás realizado tu registró en Weverse, sólo tendrás que iniciar sesión y comenzar a seguir a tus artistas favoritos.

¿Cómo registrarse en Weverse? Paso a paso para crear tu cuenta en iOS y Android ( Weverse)

¿Cómo obtener membresía de artistas en Weverse? Paso a paso

Uno de los servicios que ofrece Weverse son las membresía exclusivas para tus artistas con beneficio exclusivos:

Acceso a fotos, videos, transmisiones en vivo y publicaciones especiales

Tarjeta de miembro digital

Preventa Weverse para conciertos:

Mercancía exclusiva

Compra del Membership Kit

La membresía de artistas en Weverse tiene un costo aproximado de 400 pesos, y para obtenerla debes seguir estos pasos:

Entrar al perfil de tu artista o través de Shop

Elige compra de membresía

Da clic en comprar

Da clic en ingresar información y llena con tus datos personales y de pago

Da clic en aceptar y pagar

Con ello, ya tendrás tu membresía de tu o artistas favoritos en Weverse, la cual tiene una vigencia anual.