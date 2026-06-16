Sofi Tukker tendrá un concierto en la CDMX, por lo que habrá dos paquetes VIP de los que te contamos a continuación.

El sábado 31 de octubre, el dúo estadounidense Sofi Tukker se presentará en el Pepsi Center con paquetes:

VIP 1 The Golden Lion VIP Package: 10,068 pesos

VIP 2 The Silver Giraffe VIP Package: 3,831 pesos

Sofi Tukker en la CDMX: Esto incluye el paquete VIP 1 The Golden Lion VIP

El paquete The Golden Lion VIP que ofrece el concierto de Sofi Tukker en el Pepsi Center, ofrece los siguientes beneficios por el costo de $10,068:

Una sesión de creación previa al show con Sophie y Tucker

Foto grupal con Sofi Tukker

Acceso prioritario a la apertura de puertas del Pepsi Center

Acceso prioritario para compra anticipada de mercancía

Anfitrión VIP en sitio

El paquete VIP 1 The Golden Lion VIP Package incluye:

Un boleto con acceso prioritario a admisión general

Acceso al bar de degustación de té mate Novo Fogo

Un paquete de merch exclusivo

Los paquetes VIP The Golden Lion VIP y The Silver Giraffe VIP están a la venta en Ticketmaster y recuerda que se agregan recargos al final de la compra.

Paquete VIP de Sofu Tukker (X/@ocesa_total)

Sofi Tukker en el Peso Center: Esto incluye The Silver Giraffe VIP

El segundo paquete The Silver Giraffe VIP de Sofi Tukker para su concierto en la CDMX tiene estos beneficios por el costo de $3,831:

Acceso prioritario la apertura de puertas del Pepsi Center

Acceso prioritario para compra anticipada de mercancía

Anfitrión VIP en sitio

El paquete The Silver Giraffe VIP incluye:

Un boleto de admisión general con acceso prioritario

Un paquete de merch exclusivo

Paquete VIP de Sofi Tukker (X/@ocesa)

¿Dónde se ubica el Pepsi Center? Lugar donde se presentará Sofi Tukker

El Pepsi Center se ubica en Dakota sin número, colonia Nápoles en la alcaldía Benito Juárez.

La estación de Metrobús más cercano al Pepsi Center es Poliforum de la Línea 1.

La líneas del Metro más cercanas al Pepsi Center son Chilpancingo y Patriotismo de la Línea 9.