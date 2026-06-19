Por primera vez en México llega la agrupación surcoreana BOYNEXTDOOR en concierto para verlos en la Arena CDMX.

Así que OneDoor presten atención que a continuación les daremos los detalles hasta el momento de fecha, preventa y boletos para el concierto de BOYNEXTDOOR en la Arena CDMX:

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026

Hora: 9:00 de la noche

Sede: Arena CDMX

Preventa Weverse: Miércoles 24 de junio 2026 a las 4:00 pm al jueves 25 de junio a las 10:00 pm

Venta general y en taquillas de la Arena CDMX: Viernes 26 de junio, arrancando a las 4:00 de la tarde

Boeltera: Superboletos

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Te estaremos actualizando los detalles para el concierto de BOYNEXTDOOR en la Arena CDMX con precios y mapa, así como de los paquetes VIP en cuanto la información se revele.

BOYNEXTDOOR en la Arena CDMX: fecha, preventa y boletos (Superboletos )

BOYNEXTDOOR llega por primera vez a México

La gira de conciertos KNOCK ON Vol.2 trae por primera vez a México a los surcoreanos de BOYNEXTDOOR para un concierto en la Arena CDMX.

Entre los detalles para la preventa Weverse, los fans tendrán que adquirir membresía antes del 21 de junio a las 9:00 de la noche.

Recuerda que la Arena CDMX el recinto se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.