A dos años de conquistar La Academia, Mario Girón asegura que el verdadero reto comenzó después de ganar el reality musical.

Mucha gente tiene la idea de que saliendo de un reality importante y saliendo ganador... todos te abren la puerta así como: ”Señor ganador”. Pues claro que no, la verdad es que no es así; se tiene que trabajar mucho y te tienes que buscar tu nombre Mario Girón

El cantante regiomontano de 20 años de edad reflexionó sobre las dificultades para construir una identidad artística propia en una industria altamente competitiva y marcada por etiquetas que suelen acompañar a quienes surgen de programas de talento.

Con nuevos proyectos discográficos, reconocimientos internacionales y una próxima gira en solitario, Mario Girón busca consolidar una carrera basada en la balada, el pop y el mariachi, demostrando que el éxito requiere constancia más allá de la exposición televisiva.

Mario Girón y desprenderse de la etiqueta de La Academia

A dos años de haberse coronado como el máximo ganador de La Academia, Mario Girón reflexiona sobre el complejo proceso de construir una trayectoria profesional en la industria musical actual.

Lejos de asumir que la victoria en la televisión abre todas las puertas en automático, el cantante regiomontano desmitifica la idea del éxito instantáneo tras un programa de talento y enfatiza la necesidad de trabajar con determinación para forjar un nombre propio.

“Mucha gente tiene la idea de que saliendo de un reality importante y saliendo ganador... todos te abren la puerta así como: ‘Señor ganador’. Pues claro que no, la verdad es que no es así; se tiene que trabajar mucho y te tienes que buscar tu nombre”, afirma Mario Girón.

Aunque expresa un profundo orgullo y gratitud por la plataforma de La Academia, reconoce que uno de los mayores desafíos ha sido desprenderse de esa etiqueta.

Algo difícil ha sido justamente quitarme como ese apellido de encima, que creo que también es lo que algunos compañeros exacadémicos no han podido lograr a pesar de que ya pasaron 20, 15 o 10 años... Estoy trabajando en hacer mi nombre sin el “Mario Girón de La Academia” Mario Girón

En ese sentido, observa las experiencias de otros participantes y ganadores del formato, como Carlos Rivera o Yuridia, quienes lograron consolidar carreras individuales tras su paso por el certamen.

De acuerdo con Mario Girón, desligarse del “apellido” del programa es una tarea indispensable para trascender: “Algo difícil ha sido justamente quitarme como ese apellido de encima, que creo que también es lo que algunos compañeros exacadémicos no han podido lograr a pesar de que ya pasaron 20, 15 o 10 años... Estoy trabajando en hacer mi nombre sin el ‘Mario Girón de La Academia’”.

Mario Girón se mantiene fiel a la balada, el pop y el mariachi tradicional

En su búsqueda por consolidar su carrera profesional, Mario Girón ha decidido remar a contracorriente de las tendencias dominantes de la industria al mantener su fidelidad hacia la balada romántica, el pop y el mariachi tradicional.

El joven cantante asume el rol de intérprete como el de un narrador de historias: “Yo siempre he dicho que los intérpretes somos como cuentacuentos... leemos literal un cuento y tenemos que hacer que la gente que está escuchando esa historia se meta en la historia y pueda conectar”.

Mario Girón, cantante. (Especial)

Esta convicción lo llevó a obtener el reconocimiento como Promesa Musical en los Premios HEAT 2026, un galardón que interpreta como una validación de su propuesta sonora: “Es como una señal del destino que me está diciendo que las cosas se están haciendo bien... demuestra aún más que las baladas no han muerto y no van a morir”.

Además, esta etapa de maduración se apoya en el aprendizaje obtenido al compartir escenario con figuras consagradas como Carlos Rivera, Yuridia, Chiquis Rivera, Napoleón y La Sonora Santanera en recintos de gran formato como el Auditorio Nacional o la Arena Monterrey.

Este sello estilístico se materializa en su primer EP de música inédita, titulado Una vez soñé, integrado por seis canciones donde colaboró con destacados compositores de la escena latina como Carlos Rivera, Pablo Preciado, César Morquecho y José María.

A la par de este lanzamiento, el cantante exploró un proyecto de corte familiar con el EP Navidad en abundancia, una compilación de siete clásicos decembrinos grabados junto a sus padres y hermanos con la intención de promover la unión y rescatar el espíritu festivo.

Mario Girón, ganador de la categoría Promesa Musical (Prensa HEAT)

El paso a la autonomía de Mario Girón se llama Sin Pedir Permiso Tour 2027

Como punto culminante de esta transición hacia su autonomía artística, Mario Girón prepara el arranque de su primera gira en solitario, el Sin Pedir Permiso Tour 2027, cuyo concierto inaugural se llevará a cabo el 23 de abril de 2027 en el Lunario del Auditorio Nacional.

Con una propuesta de espectáculo dinámico concebida para una audiencia de pie y con planes proyectados para extenderse a ciudades como Monterrey y Guadalajara, Mario Girón busca adueñarse por completo de su espacio escénico.

Mirando hacia el futuro, Mario Girón mantiene una visión centrada en el crecimiento constante y la autenticidad: “Dentro de 10 años me gustaría seguir disfrutando lo que hago, seguir teniendo un público apasionado... En cuanto a logros, como artista, nunca me gusta decir a dónde me gustaría llegar porque siempre he pensado que el destino y la vida nos tienen planeado algo mejor”.