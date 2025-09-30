Chiquis Rivera es una de las miembros de la Dinastía Rivera, conformada por personalidades como Jenni Rivera y Lupillo Rivera.

La cantante y estrella ha forjado su carrera en la música y en la televisión, siendo su tío Lupillo quien revivió una de sus polémicas en 2025.

¿Quién es Chiquis Rivera?

Janney Marín Rivera es una cantante que también ha triunfado en la televisión en Estados Unidos.

Sus padres son la fallecida cantante, Jenni Rivera, y José Trinidad Marín.

Chiquis Rivera (Chiquis Rivera Instagram @chiquis)

Fue durante el 2014 cuando comenzó su carrera como cantante gracias al lanzamiento de su primer sencillo titulado “Paloma blanca”.

Después de este gran éxito, le siguieron otros como ser nominada a los Premios Grammy Latinos por su álbum Abeja reina.

Su trayectoria en la música también le ha permitido ser jueza de La Academia en la edición 2024.

¿Cuántos años tiene Chiquis Rivera?

Chiquis Rivera nació el 26 de junio de 1985; en la actualidad tiene 40 años de edad.

¿Quién es el esposo de Chiquis Rivera?

En julio de 2024 Chiquis Rivera se casó con un hombre llamado Emilio Sánchez.

Chiquis Rivera y su pareja Emilio Sánchez (@chiquis / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Chiquis Rivera?

De acuerdo con la astrología, Chiquis Rivera nació bajo el signo de Cáncer.

¿Quiénes son los hijos de Chiquis Rivera?

Chiquis Rivera no tiene hijos.

¿Qué estudió Chiquis Rivera?

En 2023, durante una entrevista, Chiquis Rivera expresó su deseos de estudiar leyes para poder ayudar a los inmigrantes.

¿En qué ha trabajado Chiquis Rivera?

Chiquis Rivera se ha desempeñado principalmente en el televisión en programas de reality show y en la música con álbumes, como:

Ahora

Entre botellas

Playlist

Abeja Reina

Diamantes

Chiquis Rivera (Chiquis Rivera Instagram @chiquis)

Lupillo Rivera revivió escándalo que involucra a Chiquis Rivera y una amiga de Jenni Rivera

En septiembre de 2025 Lupillo Rivera publicó su libro autobiográfico Tragos amargos.

En él, el cantante aborda algunos de los capítulos más polémicos de su carrera, vida amorosa y familiar.

En uno de ellos, el cantante revivió el escándalo por el romance entre Chiquis Rivera y Elena Jiménez, amiga de Jenni Rivera.

En el relato, el cantante confirma que fue su hermana quien le contó acerca de esta relación.

Habría sido esto lo que terminó distanciando a madre e hija.