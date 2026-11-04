El talento de Mario Girón llamó la atención de uno de los productores más reconocidos de la música latina: Master Chris.

“¡Bendito talento que tiene ese muchacho!” Master Chris

Durante la Semana HEAT 2026, celebrada en Puerto Vallarta, el compositor puertorriqueño elogió la capacidad vocal y sensibilidad interpretativa del joven mexicano, con quien trabajó en una canción dedicada a Jalisco.

La experiencia en el estudio superó sus expectativas y lo llevó a compararlo con figuras consolidadas como Carlos Rivera y Chayanne, además de reconocerlo como una de las grandes promesas musicales.

Master Chris conoció a Mario Girón a través de TikTok

El reconocido productor y compositor puertorriqueño Christian Maldonado, conocido artísticamente como Master Chris, expresó recientemente su más ferviente admiración por el joven cantante mexicano Mario Girón tras escucharlo interpretar en vivo.

Durante las actividades de la Semana Heat celebradas en Puerto Vallarta, el laureado productor destacó que la capacidad vocal e interpretativa del joven lo sitúa entre las promesas más brillantes de la escena latina.

“El Científico” reveló que descubrió inicialmente a Mario Girón a través de un video viral en TikTok donde interpretaba una emblemática pieza de José José durante su participación en La Academia.

Sin embargo, al colaborar directamente en una composición especial dedicada al estado de Jalisco previa a los Premios Heat 2026, la vivencia en el estudio superó todas sus expectativas.

El productor confesó haberse emocionado profundamente al escuchar en el Showcase de Heat la pasión, entrega y sentimiento único con el que Mario Girón dio vida a sus letras, calificando su don de canto como un talento verdaderamente bendito.

Las canciones normalmente suenan bastante bien, pero hay artistas que la canción te la ponen a sonar increíble porque le dan un sentimiento que yo no le voy a dar. Yo soy cantante, señores, cuando yo escuché ese nene (Mario Girón) cantando esa canción que yo escribí, yo me emocioné" Master Chris

Para Master Chris, el joven mexicano pertenece a esa selecta categoría de intérpretes capaces de transformar cualquier obra y elevar la música de un compositor a un nivel superior.

Asimismo, afirmó sin titubeos que la solidez artística de Girón se encuentra al nivel de figuras consagradas de la industria internacional como Carlos Rivera o Chayanne.

Esta colaboración no solo consagra la naciente trayectoria de Mario Girón, sino que reafirma el firme propósito del productor Master Chris por impulsar y respaldar el talento emergente.