El cantante Mario Girón reveló su deseo de unir su voz con la de Maluma, artista que, reconoce, admira desde su infancia y al que ha ido a ver más de una vez en concierto.

Mario Girón se presentó como parte de los Premios Heat 2026 en el Centro de la Cultura y las Artes de la Riviera, ubicado en el municipio de Chapala, Jalisco.

Mario Girón busca colaboración con Maluma, “me encantaría”

Como parte de una presentación que Mario Girón, ganador de La Academia 2024, tuvo en los Premios Heat 2026, fue cuestionado por la prensa sobre sus aspiraciones musicales en el género de balada pop.

Aunque el joven cantante admitió su cercanía a Carlos Rivera y compartió su admiración por Luis Miguel, Alejandro Fernández, Vicente Fernández y José José, externó que su sueño está enfocado en Maluma.

Mario Girón, cantante. (Especial)

Pese a que no es del género que Mario Girón suele cantar, compartió que Maluma es un artista que admira mucho desde niño e incluso ha ido a verlo a varios conciertos, por lo que desea una colaboración con el colombiano.

“Me encantaría poder hacer algo con Maluma ¡me encanta su música desde muy pequeño!” Mario Girón, cantante.

Mario Girón estrenará EP navideño; aspira a un Premio Heat

El cantante Mario Girón también adelantó que está por estrenar un EP navideño en una producción donde estuvo más cercano y esperando que los covers de villancicos navideños sean del agrado de sus fans.

El ganador de La Academia compartió que su EP navideño se estrena el sábado 7 de noviembre, “sé que les va a gustar”.

Además, Mario Girón dijo esperar en un futuro recibir un Premio Heat por sus composiciones.