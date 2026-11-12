Mario Girón dará el paso más importante de su trayectoria el 23 de abril de 2027 al encabezar por primera vez un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, marcando una nueva etapa de madurez y autonomía musical.

Fecha: Viernes 23 de abril de 2027

Sede: Lunario del Auditorio Nacional, Ciudad de México, CDMX

Hora: 20:30 horas

Telonero: Sin artista previo

Venta general y en taquillas del Auditorio Nacional: Ya disponible

Boletera: E-Ticket

Precio de boletos: 1,755 pesos (general) y 2,105 pesos (VIP)

Mario Girón se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional el 23 de abril de 2027; boletos General y VIP ya están a la venta (E-Ticket)

Concierto en el Lunario marca el inicio de la gira Sin Pedir Permiso Tour 2027 de Mario Girón

El panorama de la música mexicana atestigua una transición decisiva en la carrera de Mario Girón.

El cantante ha anunciado oficialmente el inicio de su Sin Pedir Permiso Tour 2027, una gira cuya fecha inaugural se llevará a cabo el próximo 23 de abril en el emblemático Lunario del Auditorio Nacional.

Este concierto representa no solo su primera presentación como solista principal en dicho recinto, sino también la consolidación de un concepto artístico renovado que marca un antes y un después en su camino profesional.

Mario Girón iniciará su Sin Pedir Permiso Tour 2027 con un concierto especial en el Lunario del Auditorio Nacional. (Cortesía)

La premisa del Sin Pedir Permiso Tour 2027 no alude a una postura impulsiva, sino a la seguridad de un intérprete que ha decidido construir sus propios espacios dentro de la industria.

La propuesta escénica presenta a un Mario Girón determinado y libre que sube al escenario del Lunario del Auditorio Nacional a tomar su momento creativo y compartirlo directamente con su comunidad de seguidores, conocidos oficialmente como los Gironers.

Recuerda que el Lunario se encuentra a un costado del Auditorio Nacional, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.