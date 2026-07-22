La cantautora mexicana, María León está por llegar a Teatro Metropólitan de la CDMX con Era de Villana en concierto.

Y si no te quieres perder de ver María León en el Teatro Metropólitan, a continuación todos los detalles de fecha y boletos para su concierto con Era de Villana:

Fecha: Jueves 12 de noviembre 2026

Sede: Teatro Metropólitan en la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 23 de julio 2026 a partir de las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas de Teatro Metropólitan: 24 de julio 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: sin revelarse

Tipo de boleto:

Sección A

Sección B

Sección BB

Sección C

Sección D

Sección E

María León llega al Teatro Metropólitan con Era de Villana: fecha y boletos (OCESA)

María León presenta Era de Villana en el Teatro Metropólitan

Era de Villana es el nombre del nuevo disco y la etapa musical de María León que llega con único concierto al Teatro Metropólitan

La preventa de boletos para el concierto de María León les dará a los tarjetahabientes Banamex 3 meses sin intereses para compras mayores de 3 mil pesos.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.