El trío de hip hop de Belfast, Irlanda del Norte, KNEECAP llega por primera vez a México, para presentarse en único concierto en el Pabellón Oeste de la CDMX.

Así que prepárate y saca la tarjeta, pues te dejamos ya los detalles de fecha y boletos para ver en concierto a KNEECAP en el Pabellón Oeste; a continuación todos lo que debes saber:

Fecha: Jueves 15 de octubre 2026

Sede: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin detalles

Venta Fans: 23 de julio 2026 a los 10:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Palacio de los Deportes: 24 de julio 2026 a las 10:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: sin revelarse

KNEECAP llega a CDMX: fecha y boletos para su concierto en Pabellón Oeste (Ocesa)

KNEECAP llega a México por primera vez

El Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes será la sede para el concierto de KNEECAP que llega por primera vez a México con su letras cargadas de sátira y activismo.

Recuerda que el Pabellón Oeste está en el Palacio de los Deportes ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.