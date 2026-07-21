El grupo sueco de indie pop/rock, Peter Bjorn and John está de regreso a México con concierto especial en el Foro Puebla de la CDMX para celebrar los 20 años de su exitoso álbum Writer’s Block.

Así que prepárate que te tenemos ya los detalles de fecha y boletos para el concierto de Peter Bjorn and John en el Foro Puebla:

Fecha: Domingo 11 de octubre 2026

Hora: 7:00 de la noche

Sede: Foro Puebla de la Ciudad de México, CDMX

Telonero: Sin detalles

Venta fans: 22 de julio 2026 desde las 10:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Foro Puebla: 24 de julio 2026 desde las 10:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Tipo de boletos:

Pista Balcón

Peter Bjorn and John en Foro Puebla: fecha y boletos por los 20 años de Writer's Block (OCESA )

Peter Bjorn and John en Foro Puebla celebran 20 años de Writer’s Block

Los 20 años de Writer’s Block de Peter Bjorn and John tendrá su celebración en el Foro Puebla.

Pues Writer’s Block de Peter Bjorn and John Disco fue un disco que marcó a toda una generación con su clásico tema “Young Folks”.

Recuerda que el Foro Puebla es el recinto ubicado en la calle Puebla 186 de la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

La forma más sencilla de llegar al Foro Puebla es a través de los servicios del transporte público Metro o Metrobús en la estación Insurgentes.