María León, cantante mexicana vivió un momento bochornoso en pleno concierto en Hermosillo, Sonora.

En redes sociales circula un video de un joven que subió al escenario durante una de las canciones para lanzar un mensaje al público.

María León es una cantante, bailarina, actriz y compositora mexicana nacida en Zapopan, Jalisco.

El salto a la fama de María León salto se dio cuando formó parte de Playa Limbo, agrupación pop más popular de México.

La cantante se separó del grupo en 2016 y dos años más tarde apostó por su carrera como solista.

En televisión participó en varias ediciones de “Bailando por un sueño” y en el concurso “Mira quien baila” donde mostró sus dotes como bailarina.

María León también ha protagonizado varias veces el musical “Hoy no me puedo levantar”.

María León nació un 14 de febrero de 1986, y en la actualidad tiene 39 años de edad.

La pareja actual de María León es el bailarín profesional Allen Genkin.

María León pertenece al signo zodiacal Acuario.

Por el momento, María León no tiene hijos.

María León es Licenciada en Artes Escénicas por la Universidad de Guadalajara.

En la actualidad, María León se desempeña como solista en la música.

Además de que ha participado como actriz en las series y películas:

Recientemente, María León terminó su participación en Juego de Voces 2025 dentro del equipo Las Estrellas.

María León vivió un momento muy incómodo durante su presentación en las Fiestas del Pitic 2025, en Hermosillo, Sonora.

La cantante fue sorpresivamente interrumpida durante su presentación por un joven lava coches que se subió al escenario.

El momento quedó grabado por los asistentes al concierto de la famosa cantante.

María León interpretaba el éxito de su etapa de Playa Limbo “El eco de tu voz”, cuando el joven que al principio parecía que era un fan que quería cantar con ella.

Le arrebato el micrófono para para dar un mensaje:

“Gente, es para un taco, no hago daño, yo no le he hecho daño a nadie, yo todo el día lavo ahí, yo lavo carros todos los días honradamente”

Joven