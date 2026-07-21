La banda brasileña de thrash metal, Sepultura celebra sus 40 años con un concierto en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Concierto de Sepultura del cual ya les tenemos los detalles de fecha y boletos para verlos en el Pepsi Center WTC, a continuación todo los que debes saber:

Fecha: Domingo 11 de octubre 2026

Hora: 8:30 de la noche

Sede: Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, CDMX

Telonero: Quiettrip

Preventa Banamex: 23 de julio 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Pepsi Center WTC: 25 de julio 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Tipo de boletos:

Banamex VIP General Box Sección C

Sepultura celebra 40 años con concierto en el Pepsi Center WTC: fecha y boletos (Ocesa )

The Final Latin America Tour de Sepultura llega a México

Sepultura llega a México con su gira de conciertos The Final Latin America Tour para celebrar 40 años de carrera y despedirse de los escenarios para siempre.

Para los fans la preventa de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.