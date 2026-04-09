Los pachucos se preparan para volver a tomar la ciudad con el concierto de Maldita Vecindad en Arena CDMX, que habrá en los últimos meses del año.

Quienes tengan pensado ir al concierto de Maldita Vecindad en Arena CDMX, aquí les daremos los detalles de los precios, fecha y preventa.

La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio (Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio / Facebook)

Precios de Maldita Vecindad en Arena CDMX

Al momento aún no hay precios del concierto de Maldita Vecindad en Arena CDMX, se espera que se liberen pronto para la preventa a mediados de abril.

No obstante, insiders de música señalan que el precio de los boletos del concierto de Maldita Vecindad en Arena CDMX irían de los 900 a los 2 mil pesos.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto del costo de las entradas para la presentación de la banda de rock mexicana.

La Maldita Vecindad. (Graciela López / Cuartoscuro)

Fecha de Maldita Vecindad en Arena CDMX

Maldita Vecindad en Arena CDMX se presentará el próximo viernes 30 de octubre de 2026, un muy buen día en general, además de que es Halloween.

Además este concierto de Maldita Vecindad en Arena CDMX celebrará los 40 años de la banda, por lo que se espera una gran presentación en vivo.

La Arena CDMX se ubica en Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230 Ciudad de México.

La estación Ferrería de la Línea 6 del Metro es la más cercana, así como lo más cómodo para llegar; aunque toma en cuenta que tendrás que caminar varias cuadras.

Preventa de Maldita Vecindad en Arena CDMX

La preventa del concierto de Maldita Vecindad en Arena CDMX se llevará a cabo en las siguientes fechas:

13 de abril

14 de abril

15 de abril

Esta preventa del concierto de Maldita Vecindad en Arena CDMX será exclusiva de Banco Azteca.

Los boletos se podrán adquirir a través del servicio de Superboletos.

El 16 de abril se abrirá la venta general a todas las tarjetas, así como en taquillas del recinto para pagos en efectivo.