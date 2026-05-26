Addis Tuñón responde a Maribel Guardia tras reemplazarla como tutora de José Julián Figueroa y revela por qué nunca acudió a su casa a visitar al menor.

Maribel Guardia fue removida por un juez como tutora de su nieto y Addis Tuñón tomó su lugar, por lo que ella será quien supervise el manejo de la herencia de su papá.

La actriz fue contundente al expresar que Addis Tuñón nunca fue cercana a su nieto y que le daba gracia su forma de actuar ante las cámaras.

Addis Tuñón responde a Maribel Guardia tras remplazarla como tutora

Maribel Guardia cree que Addis Tuñón perlará por los intereses de su sobrina, Imelda Garza-Tuñón, y no por los de su nieto, pero le desea lo mejor al niño y su madre.

Ante esta palabras, Addis Tuñón dio una respuesta en el programa De Primera Mano, donde reveló que no visitaba a su sobrino José Julián porque se sentía incómoda en la casa de Maribel Guardia.

“La única vez que yo fui fue muy incómodo (a visitar a su sobrina) y ya me habían advertido, tanto Imelda como su entonces esposo, que a Maribel no le daba gracia la cercanía de una persona de la prensa, nunca quise molestar” Maribel Guardia

Addis Tuñón (Instagram/@deprimeramanoitv)

Addis Tuñón aclaró que ella no obtendrá ganancias tras ser nombrada tutora delnieto de Maribel Guardia.

“Yo estoy contestando aquí porque es un tema que atañe (…) yo no tengo ninguna injerencia en la guardia y custodia del menor, soy solo tutora ante la sucesión testamentaria” Maribel Guardia

La conductora descartó contestarle con ironía a Maribel Guardia, luego de que la actriz la acusara de “sentirse empoderada” tras ser la tutora de su nieto.

“Veo Maribel Guardia muy molesta, puedo entender las razones por las que está así, pero de mi parte, ni en el paso, ni ahora va a encontrar una frase despectiva hacia su persona” Maribel Guardia

Maribel Guardia (Instagram/@maribelguardia)

Addis Tuñón llama mentirosa a Maribel Guardia

La conductora no respondió directamente a Maribel Guardia en el programa que conduce, pero sí en su columna para un conocido medio nacional.

Addis Tuñón asegura en su columna que Maribel Guardia miente, pues la actriz mencionó que no había sido notificada de su remoción como tutora de su nieto.

La conductora dice que los abogados de Maribel Guardia sí estuvieron enterados de que dejaría de ser tutora e incluso tuvo un periodo para oponerse a esta decisión, pero no lo hizo.

Por último, Addis Tuñón reitera que Maribel Guardia no veló por los derechos de su nieto y no ha recibido una pensión alimenticia desde la muerte de su papá, Julián Figueroa.