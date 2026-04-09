El festival en Querétaro, Pulso GNP 2026 ya reveló sus detalles con cartel de artistas en concierto y que promete ser único.

Así que fans prepárense para vivir lo increíble de Pulso GNP 2026, pues ya les tenemos todos los detalles que debes saber de fecha, sede y boletos del festival para no perdértelo:

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Sede: Autódromo de Querétaro, Querétaro

Hora: 1:30 de la tarde

Preventa Banamex: 14 de abril 11:00 desde las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas del recinto: 15 de abril a las 11:00 am

Boletera: eTicket

Precio de boletos en Fase 1 y con cargos:

General: $2,240 VIP: $4,485

Si adquieres tus boletos con tarjetas Banamex, se tendrá 3 meses sin interés en compras mayores a 3 mil pesos.

Pulso GNP 2026: fecha, sede y boletos del festival en Querétaro (Pulso GNP )

Cartel de Pulso GNP 2026

El cartel de Pulso GNP 2026 tendrá una variedad de artistas para todos los gustos, pues habrá desde pop, rock, indie, punk y mezcla de DJ.

Los artistas y bandas que se presentarán en concierto en esta edición del festival en Querétaro, Pulso GNP 2026 son:

Robbie Williams

Caifanes

Bruses

Deorro

DLD

Electrify

Fobia

José Madero

Kevin Kaarl

Kevis & Maykky

La Texana

La Gusana Ciega

Los Claxons

Malcriada

NSQK

Orqueska

Travis

Pulso GNP 2026 (Pulso GNP )

¿Dónde está el Autódromo de Querétaro, sede del festival Pulso GNP 2026?

El Autódromo de Querétaro es nuevamente la sede del festival Pulso GNP 2026, el recinto se ubica en carretera Antiguo Camino a México Km 1.900, Cumbres de Conín, en el municipio de El Marqués, en Santiago de Querétaro.

La mejor vía para llegar al Autódromo de Querétaro será tomar la Autopista México - Querétaro, del centro de la CDMX al festival Pulso GNP 2026 son alrededor de 2:30 horas de camino.