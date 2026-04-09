Como parte del Cuarto Azul World Tour, Aitana en el Auditorio Nacional tendrá un concierto a finales de este 2026, para que los fans se vayan preparando.

Si quieres ir al concierto de Aitana en el Auditorio Nacional, aquí te daremos todos los detalles incluyendo la preventa, precios y la fecha.

Aitana (Instagram/@aitanax)

Precios de los boletos para el concierto de Aitana en el Auditorio Nacional

De momento, no se han revelado el precio de los boletos para el concierto de Aitana en el Auditorio Nacional, aunque se espera que se den en breve, pues se venderán a finales de abril.

Insiders señalan que el precio de los boletos para el concierto de Aitana en el Auditorio Nacional podría ir de los 300 a los 3 mil pesos, sin recargos y dependiendo la zona.

Aitana (Instagram/@aitanax)

Fecha del concierto de Aitana en el Auditorio Nacional

El concierto de Aitana en el Auditorio Nacional se llevará a cabo el próximo viernes 6 de noviembre de 2026.

Aún no hay horarios para el concierto de Aitana en el Auditorio Nacional, pero se espera que inicie alrededor de las 8:00 p.m. y termine a las 10:00 p.m.

El Auditorio Nacional se ubica en Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.

Las estaciones Auditorio de la Línea 7 del Metro y Metrobús son las más cercanas .

Preventa para el concierto de Aitana en el Auditorio Nacional

El concierto de Aitana en el Auditorio Nacional tendrá varias preventas, a continuación te damos toda las fechas:

Miércoles 21 de abril - Venta privada fans / 10:00 a.m.

Miércoles 22 y jueves 23 de abril - Gran Venta HSBC / 11:00 a.m.

Viernes 24 de abril - Venta General / 11:00 a.m.