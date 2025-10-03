México Canta llega a su gran final con Majo Aguilar e Intocable el próximo 5 de octubre.

El concurso de talentos organizado por el Gobierno de México, llega a su final el siguiente domingo 5 de octubre donde mexicanos radicados en Estados Unidos y el territorio nacional buscaron un lugar para ser los finalistas de esta primera edición.

Este concurso México Canta será transmitido por los medios públicos y plataformas digitales donde además de disfrutar la gran final podrás ver a artistas de la música regional mexicana.

También este concurso tiene el propósito de combatir la apología del delito, las adicciones y fomentar la paz entre los jóvenes.

A partir de las 19:00 horas tiempo centro de México, México Canta llega a su gran final con Majo Aguilar e Intocable.

Esta iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música presentarán a los finalistas.

Para esta gran final los artistas de México Canta se presentarán en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que este concurso además cuenta con la participación de las empresas de la industria musical, así como reconocidas disqueras.

Además México Canta presume su convocatoria de esta primera edición debido a que 15 mil 115 personas se inscribieron, de las cuales 12 mil 418 fueron de México y 2 mil 697 de Estados Unidos.

Mientras que respecto a sus niveles de audiencia México Canta alcanzó hasta 9.3 millones de personas.

Adicionalmente de que este concurso de talentos del Gobierno de México fue transmitido por 22 medios públicos, además de las diversas plataformas digitales donde también fue emitido semana con semana.

