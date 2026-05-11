El cantante Junior H de 25 años de edad, forma parte de México Canta 2 organizado por la Secretaría de Cultura presidida por Claudia Curiel de Icaza, con el objetivo de impulsar música mexicana sin apología al delito.

Aunque Junior H es conocido por sus narcocorridos, aseguró en la conferencia del pueblo de hoy 11 de mayo de 2026, que evolucionó como artista y ahora se dedica a fomentar la cultura de paz.

Junior H rechaza los narcocorridos y comparte su evolución como artista

En la conferencia del pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Cultura presentó el concurso México Canta 2, donde Junior H será partícipe ahora que busca “evolucionar como artista”.

En presencia de la presidenta de México, Junior H explicó que tras ver el impacto que su música tenía en la gente, reflexionó sobre las letras de sus canciones que no “sumaban al mensaje positivo”.

Asimismo, asumió la “responsabilidad” que ahora tiene como cantante con millones de oyentes alrededor del mundo, “te vuelves un referente”, así que reflexionó sobre lo que les provocan las canciones.

“Cuando te vuelves un referente entiendes que lo que dices sí influye en cómo se sienten, sueñan y lo más importante, cómo construyen su futuro”. Junior H, cantante.

Ante ello, Junior H aseguró que evolucionó como artista, al traer discos como $ad Boyz, donde se expresan emociones sin dejar de lado “las experiencia reales que vivimos día a día”.

“Decidí evolucionar como artista, tomar una ruta en mi crecimiento como persona con proyectos como $ad Boyz que representa una conexión con mi generación desde las emociones y las experiencias que vivimos día a día”. Junior H, cantante.

Por otra parte, Junior H asumió que difundir la “cultura de paz” no es precisamente dejar de cantar sobre la realidad, sino “encontrar nuevas formas de expresarla”.

Ganador de México Canta hace dueto junto a Junior H

Junior H estuvo en la mañanera con Claudia Sheinbaum, pues formará parte de México Canta 2, lo que llevó a que cantara con el ganador de la primera edición.

De forma sorpresiva, Sergio Maya apareció en la conferencia para cantar “Y lloro” junto a Junior H, así como el exparticipante Brian Sebastián Muñoz.