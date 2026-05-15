Junior H dio un giro inesperado en su carrera y ya no cantará narcocorridos; al respecto, admite que no dimensionó el impacto de sus canciones que hacen apología al delito.

Varios estados han prohibido los narcoccorridos en público, por lo que Junior H decidió ya no cantar temas que lo volvieron famoso como “El Azul”.

El cantante narra que su carrera inició cuando era muy joven, por lo que no dimensionó el efecto que tenían las letras de sus canciones que hablaban de narcotraficantes.

Junior H admite que no dimensionó el efecto de sus narcocorridos

La carrera de Junior H inició hace 10 años, cuando aún era un adolescente y soñaba con hacer música.

Actualmente, Junior H es considerado como uno de los precursores de los corridos tumbados y muchos de sus temas hacen apología al delito. Sobre estos, él asegura no era consciente de los efectos de sus canciones.

“Empezamos escribiendo nuestras canciones creyendo que hacemos música y de repente estamos metidos en un problema sin imaginarnos en la apología” Junior H

Junior H, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

El cantante menciona que la música ha evolucionado, pues antes no había restricciones en las melodías que hacían alusión al narcotráfico.

Pero, ahora su intención no es enaltecer a personajes del narcotráfico o sus actividades.

“Tenía 17 años, yo hacía música, en mi mente yo hacía música y no sabía lo que estaba haciendo” Junior H

Junior H está triste por no cantar las canciones que lo lanzaron a la fama

La música de Junior H cambió de temática y ya no se enfoca en los narcocorridos, por lo que el cantante lamenta que ya no pueda interpretar sus antiguas canciones que hacen apología al delito.

“No podemos hacer lo que queramos, se respeta a la autoridad, pero sí es un poquito triste que vamos a un lugar, nos piden una canción y no la podemos cantar” Junior H

Junior H respeta las reglas del lugar donde se presente y celebra que aún hay lugares donde sí puede cantar sus narcocorridos sin censura.

“Hay que aclarar que se respeta a la autoridad”, mencionó Junior H, quien se sumó al proyecto gubernamental México Canta.

Junior H en la conferencia del pueblo de Claudia Sheinbaum. (Tomada de video/@ClaudiaSheinbaumP)

El pasado 11 de mayo, Junior H acudió a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y habló de la importancia de difundir música sin letras que hagan referencia a la violencia.