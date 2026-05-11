Durante su aparición en la mañanera para presentar México Canta 2, la cantante Majo Aguilar no solo se dijo emocionada de ser parte del proyecto, sino también dio un mensaje para todos aquellos músicos que buscan hacerse de un nombre.

Al asegurar Majo Aguilar estar muy contenta de ser parte de México Canta 2, así como la responsabilidad que tiene como representante de la música mexicana, por lo que aconsejo que deben “valorar su mismidad”.

“No le pongan una cinta métrica a sus sueños, a que valoren su mismidad, porque ahí radica su poder, en saber que nadie puede ser ustedes más que ustedes mismos”. Majo Aguilar

“Tenemos la responsabilidad de seguir construyendo un camino en la música mexicana”: Majo Aguilar

Las palabras de Majo Aguilar para presentar Mexico Canta 2 han resonado fuertemente en el proyecto que no solo busca promover música sin contenidos nocivos, pues también se trata de poner en alto la música mexicana.

Luego de que la cantante Majo Aguilar apuntó que es responsabilidad de las nuevas generaciones seguir construyendo un camino en la música mexicana.

“Creó que las nuevas generaciones tenemos una importante responsabilidad, seguir construyendo camino de música que nos represente de una manera real, digna y que también habrá espacio para más y nuevas voces”. Majo Aguilar

Claudia Sheinbaum, Claudia Curiel de Icaza y Majo Aguilar presentaron la segunda edición de México Canta (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

Majo Aguilar enaltece la música mexicana

Durante su discurso, Majo Aguilar no dejó de enaltecer la música mexicana, al reconocerla como única, pese a la evolución de los años, pues “la tradición no está peleada con la modernidad”, expresó.

“Nuestra música es única en el mundo, ella cuenta nuestras historias, valores, emoticones, es sensible, es mágica como nosotros. La tradición no está peleada con la modernidad, se abra, una cultura tan graciosa como la nuestra es simplemente imposible apagarla”. Majo Aguilar

Además de que Majo Aguilar recordó que todos debemos estar orgullosos de la música mexicana “nuestras raíces nos empoderan, nos engrandecen, nos hacen libres”, aseguró.