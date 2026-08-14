Salma Hayek se convirtió en abuela por primera vez tras el nacimiento de François, hijo de su hijastro François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.

Salma Hayek recibió a su primer nieto semanas antes de cumplir 60 años, luego de que François Pinault Jr y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck dieran la bienvenida al bebé.

La noticia fue revelada el 12 de agosto mediante fotografías publicadas por Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, quien celebró el primer mes de vida del recién nacido.

Salma Hayek presenta oficialmente a su primer nieto

Una de las fotografías compartidas muestra a Salma Hayek con el bebé en brazos, acompañada por François Pinault Jr, en una imagen que confirmó su nueva faceta familiar.

El pequeño también recibió el nombre de François, continuando una tradición familiar que se ha mantenido durante 4 generaciones dentro de la familia Pinault.

Salma Hayek (@salmahayek / Instagram)

Lara Cosima Henckel von Donnersmarck publicó el carrusel para conmemorar el primer mes del bebé, ofreciendo las primeras imágenes públicas de esta nueva etapa familiar.

El nacimiento permaneció en privado durante semanas, pues la pareja dejó de compartir contenido públicamente desde mediados de marzo, manteniendo el embarazo lejos del foco mediático.

François Pinault Jr es el mayor de los 4 hijos de François-Henri Pinault , esposo de Salma Hayek, por lo que la actriz mantiene una relación cercana con sus hijastros.

La mexicana ha mostrado anteriormente vínculos cercanos con los hijos de su esposo, especialmente durante momentos familiares y celebraciones compartidas públicamente mediante sus redes sociales.

Con la llegada de François, Salma Hayek amplía una familia ensamblada que también incluye a Valentina Paloma Pinault, su hija con François-Henri Pinault.