En la conferencia matutina de este lunes 11 de mayo, estuvo marcada por el error de una reportera quien, frente a Claudia Sheinbaum y Majo Aguilar, terminó confundiendo a la cantante con su prima Ángela Aguilar.

Pues tal y como se puede ver en la conferencia matutina que se emite en Internet, una reportera protagonizó un momento incómodo y viral al mezclar los nombres de las cantantes primas Majo Aguilar y Ángela Aguilar mientras preguntaba sobre el reality México Canta 2.

Reportera tiene lapsus en la mañanera de Sheinbaum al confundir a Majo con Ángela Aguilar

Un incómodo momento surgió durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 11 de mayo, cuando una reportera confundió a Majo con Ángela Aguilar.

“Me voy a hacer viral”, exclamó la comunicadora tras percatarse de su error frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El incidente ocurrió durante la mañanera en Palacio Nacional cuando la reportera intentaba referirse a la participación de Majo Aguilar en el programa de México Canta 2, pero terminó por pronunciar el nombre de Ángela Aguilar.

El lapsus de la reportera frente a Claudia Sheinbaum y Majo Aguilar, generó risas y sorpresa en la sala, aunque la presidenta consoló a la reportera asegurándole que “cualquiera se equivoca, no pasa nada”.

Sheinbaum y el resto de asistentes presenciaronla equivocación de la reportera, quien asumió su confusión y bromeó con su potencial viralidad ante la confusión entre las primas Aguilar.