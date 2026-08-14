Cruz Azul vs Atlante serán las escuadras encargadas de abrir la actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Viernes 14 de agosto a las 19 horas por YouTube y ViX.

  • Partido: Cruz Azul vs Atlante
  • Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 14 de agosto de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Unidad Deportiva Centenario
  • Transmisión: YouTube y ViX
Cruz Azul vs Rayadas: Día, hora y canal para ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX Femenil.
Cruz Azul recibe al Atlante femenil en la Jornada 3 del Apertura 2026 (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Cruz Azul vs Atlante: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul vs Atlante se enfrentarán el viernes 14 de agosto en el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Cruz Azul vs Atlante: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 19 horas rodará el balón en el Cruz Azul vs Atlante en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Cruz Azul vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?

El Cruz Azul vs Atlante femenil será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.

  • Partido: Cruz Azul vs Atlante
  • Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 14 de agosto de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Unidad Deportiva Centenario
  • Transmisión: YouTube y ViX
Atlante hace historia al vencer a Necaxa y conseguir su primera victoria en la Liga Femenil BBVA
Atlante suma tres puntos en el Apertura 2026 (@atlantefem )

Así van Cruz Azul y Atlante en la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul es penúltimo lugar del Grupo A de la Liga Femenil BBVA con tres puntos, y llega al partido ante Atlante tras ser goleado 0-10 por América.

Atlante también suma 3 puntos en la Liga Femenil BBVA, pero su mejor diferencia de goles lo ubica en la quinta posición del pelotón A.