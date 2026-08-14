Cruz Azul vs Atlante serán las escuadras encargadas de abrir la actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Viernes 14 de agosto a las 19 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Atlante
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 14 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Unidad Deportiva Centenario
- Transmisión: YouTube y ViX
Cruz Azul vs Atlante: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Cruz Azul vs Atlante se enfrentarán el viernes 14 de agosto en el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Cruz Azul vs Atlante: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 19 horas rodará el balón en el Cruz Azul vs Atlante en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Cruz Azul vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?
El Cruz Azul vs Atlante femenil será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Atlante
- Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 14 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Unidad Deportiva Centenario
- Transmisión: YouTube y ViX
Así van Cruz Azul y Atlante en la Liga Femenil BBVA
Cruz Azul es penúltimo lugar del Grupo A de la Liga Femenil BBVA con tres puntos, y llega al partido ante Atlante tras ser goleado 0-10 por América.
Atlante también suma 3 puntos en la Liga Femenil BBVA, pero su mejor diferencia de goles lo ubica en la quinta posición del pelotón A.