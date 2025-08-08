Intocable, Majo Aguilar, La Arrolladora Banda Limón y más se presentarán en las galas de México Canta por YouTube.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del viernes 8 de agosto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dieron a conocer los avances del concurso México Canta.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno federal dio a conocer los avances rumbo a las semifinales y final de México Canta.

Intocable, Majo Aguilar, La Arrolladora Banda Limón y más: estos son los artistas que se presentarán en las galas de México Canta por YouTube

En su participación en la conferencia mañanera del pueblo del viernes 8 de agosto de la presidenta Claudia Sheinbaum, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura anunció que artistas como Intocable, Majo Aguilar, La Arrolladora Banda Limón y más participaran en las galas de México Canta por YouTube.

Para las presentaciones de las seminfinales y la gran final de México Canta que se podrá ver desde YouTube estos serán todos los artistas invitados y las fechas donde aparecerán:

17 de agosto: Horóscopos de Durango

24 de agosto: Majo Aguilar

31 de agosto: Legado de Grandeza

7 de septiembre: Vivir Quintana

14 de septiembre: Lila Downs y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido

28 de septiembre: La Arrolladora Banda El Limón

28 de septiembre: Regina Orozco y La Sonora Santanera

Gran Final, 5 de Octubre: Intocable

Cabe recordar que México Canta es un concurso del Gobierno de Claudia Sheinbaum que se suma a la estrategia integral de “atender a las causas” en contra de las adicciones y su objetivo es promover nueva narrativas que que transformen las letras de la música que hace apología de la violencia.

Intocable, Majo Aguilar, La Arrolladora Banda Limón y más: horarios de transmisión por YouTube de México Canta

Al respecto de los horarios de transmisión por YouTube de México Canta, te pasamos cuáles son, todos los domingos del 17 de agosto al 5 de octubre de las 19 a las 21 horas:

7 de agosto, semifinal uno, Estados Unidos, Este

24 de agosto, semifinal dos, Estados Unidos, Centro

31 de agosto, semifinal tres, Estados Unidos, Oeste

7 de septiembre, semifinal cuatro, México, Oeste

14 de septiembre, semifinal cinco, México, Centro

21 de septiembre, semifinal seis, México, sur

28 de septiembre, recapitulación, lo mejor de las finales

5 de octubre, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX para la gran final

Además de YouTube se podrá ver canales públicos como Canal 22, Canal 14 y Canal Once entre otros y las redes sociales de México Canta 2025.