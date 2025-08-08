Intocable, Majo Aguilar, La Arrolladora Banda Limón y más se presentarán en las galas de México Canta por YouTube.
Desde la conferencia mañanera del pueblo del viernes 8 de agosto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dieron a conocer los avances del concurso México Canta.
Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno federal dio a conocer los avances rumbo a las semifinales y final de México Canta.
Intocable, Majo Aguilar, La Arrolladora Banda Limón y más: estos son los artistas que se presentarán en las galas de México Canta por YouTube
En su participación en la conferencia mañanera del pueblo del viernes 8 de agosto de la presidenta Claudia Sheinbaum, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura anunció que artistas como Intocable, Majo Aguilar, La Arrolladora Banda Limón y más participaran en las galas de México Canta por YouTube.
Para las presentaciones de las seminfinales y la gran final de México Canta que se podrá ver desde YouTube estos serán todos los artistas invitados y las fechas donde aparecerán:
- 17 de agosto: Horóscopos de Durango
- 24 de agosto: Majo Aguilar
- 31 de agosto: Legado de Grandeza
- 7 de septiembre: Vivir Quintana
- 14 de septiembre: Lila Downs y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido
- 28 de septiembre: La Arrolladora Banda El Limón
- 28 de septiembre: Regina Orozco y La Sonora Santanera
- Gran Final, 5 de Octubre: Intocable
Cabe recordar que México Canta es un concurso del Gobierno de Claudia Sheinbaum que se suma a la estrategia integral de “atender a las causas” en contra de las adicciones y su objetivo es promover nueva narrativas que que transformen las letras de la música que hace apología de la violencia.
Intocable, Majo Aguilar, La Arrolladora Banda Limón y más: horarios de transmisión por YouTube de México Canta
Al respecto de los horarios de transmisión por YouTube de México Canta, te pasamos cuáles son, todos los domingos del 17 de agosto al 5 de octubre de las 19 a las 21 horas:
- 7 de agosto, semifinal uno, Estados Unidos, Este
- 24 de agosto, semifinal dos, Estados Unidos, Centro
- 31 de agosto, semifinal tres, Estados Unidos, Oeste
- 7 de septiembre, semifinal cuatro, México, Oeste
- 14 de septiembre, semifinal cinco, México, Centro
- 21 de septiembre, semifinal seis, México, sur
- 28 de septiembre, recapitulación, lo mejor de las finales
- 5 de octubre, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX para la gran final
Además de YouTube se podrá ver canales públicos como Canal 22, Canal 14 y Canal Once entre otros y las redes sociales de México Canta 2025.