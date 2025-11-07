La cantante Rosalía de 33 años de edad, estrenó su disco Lux el 7 de noviembre y una de las canciones que más ha llamado la atención es La Perla que estaría dedicada a Rauw Alejandro.

Aunque han pasado más de dos años desde que Rosalía y Rauw Alejandro de 32 años de edad, terminaron su relación, los motivos siguen dando de qué hablar y él habría reaccionado.

Rosalía habría dedicado La Perla a Rauw Alejandro y él ya reaccionó

El nuevo disco de Rosalía está causando euforia, sobre todo la canción cuatro llamada La Perla que canta junto a Yahritza Y Su Esencia, que se dice es dedicada a Rauw Alejandro.

La ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía se dio en medio de la controversia, pues rumores apuntan a que hubo infidelidad por parte del cantante.

Y es que la pareja se comprometió en marzo 2023 siendo que tres meses después terminaron su relación definitivamente a lo que Rauw Alejandro aseguró no fue por infidelidad sino por “diferencias personales”.

Rauw Alejandro
Ante ello, Rosalía había guardado silencio hasta el lanzamiento de Lux, donde creen que La Perla es dedicada a su entonces gran amor y con casi llega al altar.

Por ello y la ola de rumores que se crearon, Rauw Alejandro ya reaccionó y aseguró que se trata de otros protagonistas, aluiendo a que su historia con Rosalía pasó hace tiempo.

“No confundan los protagonistas… Esa película pasó hace rato”.

Rauw Alejandro, cantante.
Rauw Alejandro se pronuncia sobre La Perla de Rosalía.
Pese a lo declarado por Rauw Alejandro, fans de Rosalía le están demostrando con la letra de La Perla que la indirecta a él está clara.