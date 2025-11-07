La cantante Rosalía de 33 años de edad, estrenó su disco Lux el 7 de noviembre y una de las canciones que más ha llamado la atención es La Perla que estaría dedicada a Rauw Alejandro.

Aunque han pasado más de dos años desde que Rosalía y Rauw Alejandro de 32 años de edad, terminaron su relación, los motivos siguen dando de qué hablar y él habría reaccionado.

Rosalía habría dedicado La Perla a Rauw Alejandro y él ya reaccionó

El nuevo disco de Rosalía está causando euforia, sobre todo la canción cuatro llamada La Perla que canta junto a Yahritza Y Su Esencia, que se dice es dedicada a Rauw Alejandro.

La ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía se dio en medio de la controversia, pues rumores apuntan a que hubo infidelidad por parte del cantante.

Y es que la pareja se comprometió en marzo 2023 siendo que tres meses después terminaron su relación definitivamente a lo que Rauw Alejandro aseguró no fue por infidelidad sino por “diferencias personales”.

Rauw Alejandro (@rauwalejandro / Instagram )

Ante ello, Rosalía había guardado silencio hasta el lanzamiento de Lux, donde creen que La Perla es dedicada a su entonces gran amor y con casi llega al altar.

Por ello y la ola de rumores que se crearon, Rauw Alejandro ya reaccionó y aseguró que se trata de otros protagonistas, aluiendo a que su historia con Rosalía pasó hace tiempo.

“No confundan los protagonistas… Esa película pasó hace rato”. Rauw Alejandro, cantante.

Rauw Alejandro se pronuncia sobre La Perla de Rosalía. (@rauwalejandro)

Pese a lo declarado por Rauw Alejandro, fans de Rosalía le están demostrando con la letra de La Perla que la indirecta a él está clara.