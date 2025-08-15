A unas horas de darse a conocer la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha en YouTube, ya hay una reacción de Cazzu.
¿Qué dijo la cantante argentina? Con base en la letra de su canción “Engreído”, Cazzu lanzó un contundente mensaje en redes sociales.
Con frases como “te pasó por engreído” y “tu ego es tu mayor castigo”, los fans no tardaron en considerar la letra como una respuesta a la reciente entrevista de Christian Nodal que, lejos de limpiar su imagen, parece estar provocando el efecto contrario.
Engreído: Letra y video de la canción de Cazzu con la que respondería a Christian Nodal tras su entrevista
La canción que respondería a Christian Nodal es “Engreído”, un tema que forma parte del más reciente álbum de Cazzu y cuya letra es la siguiente:
Quedamos, en mantenerlo en secreto
Pero hablaste de mí, como de una cualquiera
Creíste, mi amor que era una gran idea
Contar todo, lo de la noche aquella
Y no aprendiste que los hombres
Hablan mucho, de honor y de hombría
Amigos, hermanos de toda la vida
Todo se perdió y no fue, no fue por culpa mía
Te pasó por engreído
Por alardear con tus amigos
Y ahora piensan tanto en mí
Quieren lo que yo te dí
Quieren conmigo
Te pasó por engreído
La vida te dio tu castigo
En tentación me convertí
Y aunque me eches la culpa a mí
Te pasó
Por presumido
Dime por qué eres así
Tan lindo pero nada más
Por fuera
Lo pienso y me rio de ti
Y lo haría en tu cara si te viera
Si te preguntan contarás
Tu versión echándole tierra a mi nombre
A diferencia de ti
Callaré que duro poco
No porque fuera una noche
Hay que ser muy engreído
Quedaste bien con tus amigos
Vas contando por ahí
Los besos que te di
Mientras yo los olvido
Tan lindo pero engreído
Tu ego es tu mayor castigo
Es que esperar algo de ti
Fue el error que cometí
Pero yo no
Lo digo
El amor y la calle se parecen
Porque hay códigos en los dos
Yo ya sé, no sabes nada de la calle
Y mucho menos del amor
Y es que el amor y la calle se parecen
Porque hay códigos en los dos
Yo ya sé no sabes nada de la calle
Y mucho menos del amor
La noche del jueves 14 de agosto, Cazzu compartió en sus historias un fragmento de la letra de su canción ‘Engreído’.
Muchos internautas han interpretado esta acción de Cazzu como su respuesta a la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha.
Con la charla, el cantante aparentemente buscó sacudirse los señalamientos que lo han perseguido desde su boda con Ángela Aguilar, a sólo días de terminar con Cazzu.