A unas horas de darse a conocer la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha en YouTube, ya hay una reacción de Cazzu.

¿Qué dijo la cantante argentina? Con base en la letra de su canción “Engreído”, Cazzu lanzó un contundente mensaje en redes sociales.

Con frases como “te pasó por engreído” y “tu ego es tu mayor castigo”, los fans no tardaron en considerar la letra como una respuesta a la reciente entrevista de Christian Nodal que, lejos de limpiar su imagen, parece estar provocando el efecto contrario.

Engreído: Letra y video de la canción de Cazzu con la que respondería a Christian Nodal tras su entrevista

La canción que respondería a Christian Nodal es “Engreído”, un tema que forma parte del más reciente álbum de Cazzu y cuya letra es la siguiente:

Quedamos, en mantenerlo en secreto

Pero hablaste de mí, como de una cualquiera

Creíste, mi amor que era una gran idea

Contar todo, lo de la noche aquella

Y no aprendiste que los hombres

Hablan mucho, de honor y de hombría

Amigos, hermanos de toda la vida

Todo se perdió y no fue, no fue por culpa mía

Te pasó por engreído

Por alardear con tus amigos

Y ahora piensan tanto en mí

Quieren lo que yo te dí

Quieren conmigo

Te pasó por engreído

La vida te dio tu castigo

En tentación me convertí

Y aunque me eches la culpa a mí

Te pasó

Por presumido

Dime por qué eres así

Tan lindo pero nada más

Por fuera

Lo pienso y me rio de ti

Y lo haría en tu cara si te viera

Si te preguntan contarás

Tu versión echándole tierra a mi nombre

A diferencia de ti

Callaré que duro poco

No porque fuera una noche

Hay que ser muy engreído

Quedaste bien con tus amigos

Vas contando por ahí

Los besos que te di

Mientras yo los olvido

Tan lindo pero engreído

Tu ego es tu mayor castigo

Es que esperar algo de ti

Fue el error que cometí

Pero yo no

Lo digo

El amor y la calle se parecen

Porque hay códigos en los dos

Yo ya sé, no sabes nada de la calle

Y mucho menos del amor

Y es que el amor y la calle se parecen

Porque hay códigos en los dos

Yo ya sé no sabes nada de la calle

Y mucho menos del amor

La noche del jueves 14 de agosto, Cazzu compartió en sus historias un fragmento de la letra de su canción ‘Engreído’.

Muchos internautas han interpretado esta acción de Cazzu como su respuesta a la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha.

Con la charla, el cantante aparentemente buscó sacudirse los señalamientos que lo han perseguido desde su boda con Ángela Aguilar, a sólo días de terminar con Cazzu.