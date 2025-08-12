Cazzu -de 31 años de edad- reaparece con una foto especial en su cuenta de Instagram tras soltar verdades de su ex.

La cantante reveló durante una entrevista que Christian Nodal -de 26 años de edad- le da poca pensión para su hija Inti.

Cazzu feliz de estar en México y lo demuestra con una foto

Las declaraciones de Cazzu y la baja manutención de Christian Nodal tuvieron lugar durante su llegada a México.

De acuerdo con Cazzu, la cantidad que recibe es lo que Christian Nodal “considera justo”, generando críticas contra su ex.

Cazzu, cantante. (@Cazzuuuuuu / Facebook)

Fue después de la revelación que Cazzu reapareció rápidamente en sus redes sociales para expresar su amor y cariño por México.

Por lo que la cantante decidió dejar de lado el tema de Christian Nodal.

“México lindo y delicioso”, escribió la argentina en la foto de una tostada que subió para sus historias de Instagram.

Cazzu está de regreso en el país que la ha acogido con cariño desde su ruptura con Christian Nodal, para cumplir con compromisos laborales.

Aunque también, cabe destacar, en esta ocasión la cantante llegó sin su hija Inti.

Cazzu en Instagram (Instagram | Captura de pantalla)

Cazzu está lista para llenar de música el Auditorio Nacional de CDMX

La llegada de Cazzu a México no es gratuita, pues la cantante se prepara para dar conciertos en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Con dos sold out, la cantante se presentará en vivo el jueves 14 y viernes 15 de agosto en el popular recinto.

La gira de Cazzu es por su nuevo álbum Latinaje, nombre con el que se titula su gira por México y Latinoamérica.

Tras el anuncio de un primer concierto en el Auditorio Nacional, Cazzu fue duramente subestimada por medios y periodistas mexicanos.

Sin embargo, la argentina demostró que llegó a México respaldada por el cariño del público que le ha abierto las puertas de su corazón.

Logrando así dos fechas agotadas, así como otros conciertos en Guadalajara, Monterey Mérida y Puebla.