Cazzu -de 31 años de edad- recibió terribles comentarios de Maxine Woodside, lo que confirma que ha vivido discriminación por sus tatuajes.

Maxine Woodside -de 76 años de edad- lanzó comentarios despectivos contra Cazzu, criticándola por sus tatuajes y hasta por su carrera.

Cazzu ha sufrido discriminación por sus tatuajes y Maxine Woodside lo comprobó

El pasado lunes 11 de agosto, Cazzu arribó a México para la presentación de su libro Perreo, y habló de la discriminación que ha vivido por sus tatuajes.

Cazzu expresó a los medios que ha sufrido de críticas por su estilo, pero sabe que es parte de ser artista.

“Son cosas que nosotros nos pasa y que creo que acá también se ha hablado un poquito de la que no parecía y cosas que he escuchado por ahí, la verdad es que yo me siento super orgullosad de como me veo” Cazzu

Cazzu, cantante. (Agencia México)

Cazzu está orgullosa de quien es y para ella las críticas no son un problema, pero sí lamenta que haya personas prejuiciosas por su estilo.

“El prejuicio de los otros es un problema de los otros”, dijo Cazzu sobre las personas que suelen hablar mal de su imagen.

“Muestro lo quiero mostrar, me encanta usar poca ropa, me encanta mi OnlyFans, me encanta todo lo que hago y estoy orgullosa porque yo soy así” Cazzu

¿Qué dijo Maxine Woodisde de Cazzu? La conductora fue cruel con sus comentarios

Maxine Woodside ha mostrado un claro favoritismo por Christian Nodal -de 26 años de edad- y Ángela Aguilar, de 21 años de edad.

Es por eso que suele lanzar venenosos comentarios contra Cazzu y su carrera, pues asegura que nadie la conocería en México si no fuera por Christian Nodal.

La Reina de la radio calificó a Cazzu de “fea y mala gente”, pues a su parecer trató mal a la prensa mexicana.

Además, aseguró que muchos leerían el libro de Cazzu por morbo y por saber más de su relación con su ex.

Lo cual no tiene sentido, ya que el libro de Cazzu habla del significado del reguetón para ella.

Cuando le explicaron de qué trataba el libro de Cazzu a Maxine Woodside, ella expresó que no lo compraría porque le daría flojera leerlo.