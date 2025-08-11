Como parte de la promoción de su libro “Perreo: Una revolución”, Cazzu, ex novia de Christian Nodal, se encuentra en Ciudad de México.

Por lo que periodistas aprovecharon su paso por México para preguntarle a Cazzu sobre su relación con Christian Nodal, muestra un video en YouTube.

Gente quiere saber que el esposo de Ángela Aguilar, de 21 años, cumple con la pensión alimenticia de su hija.

”Lo que ven es lo que hay”: Cazzu aclara si Christian Nodal le apoya económicamente y su respuesta provoca más dudas; acá el video de YouTube

A su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Cazzu informó que Christian Nodal sí cumple con la pensión alimenticia de su hija Inti, de casi 2 años de edad

Sin embargo, Cazzu, de 31 años, no cree que la ayuda económica que recibe de Christian Nodal, de 26 años, sea suficiente, muestra un video de YouTube.

“Se podría decir que sí (me apoya económicamente). No tenemos un acuerdo que yo considere justo, pero es lo que él considera justo" Cazzu

Debido a que la cantante trabaja y es capaz de cubrir los gastos de su hija, indica que no se involucrará en una batalla legal donde el sistema de leyes familiar es tan patriarcal.

"A diferencia de muchas madres solteras es que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar, puedo darme el lujo de darme de elegir las batallas que voy a pelear y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal en este momento no creo tener la energía de sostener ese camino" Cazzu

Asimismo, la cantante provoca dudas sobre el interés de Christian Nodal por su hija, ya que al ser cuestionada sobre si éste la busca, citó:

“Lo que ven es lo que hay” Christian Nodal

¿Cuánto da de pensión alimenticia Christian Nodal a su hija?

Un año atrás trascendió que Christian Nodal, por orden de un juez, está obligado a dar 123 mil pesos mensuales por concepto de pensión alimenticia.

Cantidad menor a la que solicitaba Cazzu; ella le pedía a Christian Nodal 2 millones 400 mil pesos mensuales.

Por lo que abogados del intérprete mexicano argumentaron que la cantidad era excesiva.

Cazzu, Christian Nodal (Especial)

Cazzu consciente y se deja consentir por sus fans

Por otra parte, además de atender a la prensa, Cazzu se tomó un tiempo para convivir con sus seguidores, muestra el video compartido por el reportero Edén Dorantes.

Cazzu se fotografió con cada fan que se lo pedía. Debido a que algunas personas le quisieron dar regalos, la trapera les pidió que éstos sean pequeños ya que no puede llevarse los más grandes por políticas del aeropuerto.