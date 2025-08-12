Cazzu de 31 años de edad, visitó nuevamente la Ciudad de México y aunque recibió a la prensa y habló hasta de Christian Nodal, Maxine Woodside no tuvo deparo en decirle “fea y mala gente”.

Sin ningún motivo aparente, Maxine Woodside de 76 años de edad, decidió llamar a Cazzu “fea y mala gente” aunque su colaboradora Vicky López le compartió que la ex de Christian Nodal fue muy cordial con la prensa.

Maxine Woodside llama a Cazzu “fea y mala gente” sin ningún motivo

Como si Maxine Woodside tuviera cercanía con Cazzu y la conociera en un aspecto personal, la ‘reyna de la radio’ despotricó contra la mamá de la hija de Christian Nodal de 26 años de edad, porque se le dio la gana.

Maxine Woodside (Agencia México)

Cuando la rapera llegó a la Ciudad de México (CDMX) habló abiertamente sobre el tema de la pensión de Christian Nodal a su hija Inti y la convivencia con su padre.

Y aunque esta es la primera vez que Cazzu habla abiertamente de este tema con la prensa, a Maxine Woodside no le agrada y lo dejó claro.

Y es que pareciera que no importa si Cazzu decide hablar con la prensa mexicana o huir, pues Maxine Woodside decidió llamarla “fea y mala gente” sin razón alguna.

“Pero ahora sí que ¿fea y mala gente?”. Maxine Woodside, locutora.

Esto porque aparentemente Maxine Woodside decidió juzgar a Cazzu señalando que como presentará su libro ‘Perreo, una revolución’ en la CDMX y es poco conocida en México debía portarse bien con la prensa y atenderlos.

“Viene a presentar un libro. Mira, todos los que vienen a presentar tratan bien a la prensa (...) Ella viene de Argentina y ¿se va a pelear con la prensa? Pues no”. Maxine Woodside, locutora.

Maxine Woodside habla de Cazzu aunque no sabe ni de qué habla su libro “desde ahorita no lo compro”

La locutora Maxine Woodside llamó “fea y mala gente” a Cazzu señalando que por su presentación en la CDMX de su libro atendió a la prensa para hacerse promoción, aunque ella ni sabe del tema.

“Perreo, una revolución” de Cazzu (Agencia México)

A pesar de la promoción que Cazzu ha hecho de su libro ‘Perreo, una revolución’ y que Maxine Woodside iba a tratar el tema en su programa de radio, demostró no tener ni idea de lo que se trata.

Y es que ella junto con su colaboradora Vicky López, dijeron esperar que Cazzu hablara de Christian Nodal en su libro, lo que otro trabajador -de nombre desconocido- les aclaró que eso no lo aborda.

“Sí, realmente va a ser nada más de esta parte. No la parte de Christian [Nodal] de su parte profesional, su inspiración, lo que la ha motivado”. Colaborador de Maxine Woodside.

Ante ello, Maxine Woodside dejó claro su rechazo con un “¡Ay no! Ya desde ahorita no lo compro”, aludiendo que lo único interesante de Cazzu es Christian Nodal.

“Al menos que hable de Christian [Nodal] y de cómo lo conoció, sí. Si habla nada más de la música no”. Maxine Woodside, locutora.

Por otra parte, Vicky López aseguró que Cazzu se tomaba mucho atrevimiento con su libro “ya ni Lucero que tiene años de carrera”.