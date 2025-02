Las Perdidas sorprendieron a sus seguidores al lanzar su canción Perdidas Empoderadas, a continuación te compartimos la letra completa en español.

El jueves 13 de febrero se lanzó la canción de Las Perdidas a través de las plataformas digitales, la cual llegó acompañada con su videoclip en el que muestra a las influencers con más poder que nunca.

En Perdidas Empoderadas participan:

Wendy Guevara de 31 años de edad

Paolita Suárez de 32 años de edad

Karina Torres de 30 años de edad

Perdidas Empoderadas se trata de la primera canción juntas de Las Perdidas y te mostramos de qué habla este tema que promete que va a ser todo un éxito.

La letra completa en español de Perdidas Empoderadas, la primera canción de Las Perdidas juntas

La canción Perdidas Empoderadas habla sobre cómo las influencers han tenido que pasar por adversidades para ser lo que son hoy en día.

Las Perdidas (Tomada de video)

A través de Perdidas Empoderadas, Las Perdidas tratan de empoderar a las mujeres trans y a quienes han pasado momentos difíciles.

Perdidas Empoderadas se ha convertido en un himno de fuerza y superación y a continuación te mostramos la letra completa en español de la canción de Las Perdidas.

Levántate ese rostro

Aunque tengas ese rostro autóctono

Esa tez humilde

Levanta tu rostro

Voltéate a ver al espejo y dicetelo

Tú vales porque puedes

Tienes tus pensamientos claros y decisivos

Empodérate, mi amor

Empodérate

Ro-Rompí el espejo

De aquel cuarto

En donde tú pensabas que era prisionera

Y tuve el valor, me puse el tacón

Y salí (Salí, salí, salí, ajá)

Ya no existe esa mirada perdida (Oh, no)

Ahora más segura y más convencida

Que nadie te detendrá, siempre te levantarás

Y al final, te amarás (Ay, ora)

Te dirán perdida, pero te amarán

Te amar-á-á-á-á-n

Te dirán perdida, pero te amar-á-á-á-á-á-á-á-n

Ah-ah-ah, ah-ah-ah (Cuerpo, cuerpo)

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah-ah-ah (Pero te amarán)

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Perdida, pero te amarán

Perdida, pe-pe-pero siempre ganará

Perdida, pe-pe-pero te amarán

Perdida, pe-pe-pero te amarán

Perdida (Perdida), perdida

Pero te amarán

Resulta y resalta

Que nadie te detenga

Esquiva las malas de las malas lenguas

Que tú eres la reina

Empoderada, decisiva

Abre tus alas, fuerte, diva

Con mis hermanas, siempre unidas

Somos tendencia, Las Perdidas

Todos somos una

Siéntelo, grítalo

No te quedes callada

Tu poder sácalo

Sal a la calle y disfruta (Vamos)

El éxito es la única ruta

Todas vamos a apoyarte

Cosmopolitan hasta la luna (Loba, loba, loba)

Te dirán perdida pero te amarán

Te amar-á-á-á-á-n

Te dirán perdida, pero te amarán

Ah-ah-ah-ah-ah-ah (Te amarán)

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah (Pero te amarán)

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Perdida, pero te amarán

Las Perdidas estrenan el video de Perdidas Empoderadas su primera canción juntas

Al principio del video, Las Perdidas aparecen con vestuarios en vinipiel color negro.

El video de Perdidas Empoderadas hace referencia a la historia de Alicia en el país de las maravillas y es que se pueden ver algunos personajes representativos de esta historia.

Además de que también aparecen varios elementos que hacen recordar esta popular historia.

Desde su estreno, la canción se ha viralizado en las redes sociales y es que seguidores de Las Perdidas han celebrado el crecimiento y evolución del grupo desde que se hicieron virales en 2017.