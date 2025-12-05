La llegada del Spotify Wrapped 2025 ha confirmado el dominio del contenido en español en el mundo del streaming, pues el podcast “Relatos de la Noche”, de Uriel Reyes, arrasó con cifras históricas que lo consagran como tricampeón del terror, mientras que Fuerza Regida rompió barreras al convertirse en el único artista mexicano dentro del Top 10 global.

Uriel Reyes rompe récords y logra el tricampeonato del miedo

Sin duda, este 2025 el terror vivió uno de sus mejores momentos, pues Relatos de la Noche cerró el año como tricampeón del miedo, dominando nuevamente el Spotify Wrapped con números que lo colocan como uno de los proyectos más escuchados de México y Latinoamérica.

Durante 2025, el podcast acumuló:

71.3 millones de reproducciones, equivalente a llenar el Estadio Azteca más de 819 veces

2.2 millones de oyentes únicos, similar a toda la población de Mérida escuchando al mismo tiempo

22.3 millones de minutos reproducidos, lo mismo que escuchar terror durante 42 años seguidos

El episodio especial “Una hora de relatos de la noche para dormir” se convirtió en un fenómeno dentro y fuera de México, ampliando su presencia en países como Estados Unidos, Colombia, Guatemala y Argentina.

Por otra parte, las cuatro historias más virales de la temporada fueron:

La casa embrujada de Filadelfia: Una familia escuchó pasos y golpes dentro de una casa vacía… hasta que huyó convencida de que alguien más vivía con ellos

El fantasma que llora: Un hombre comenzó a escuchar sollozos nocturnos que reconoció como la voz de su abuelo fallecido

Algo corre junto a mí cuando manejo: Un conductor relató cómo una sombra siguió su auto a toda velocidad por kilómetros antes de desvanecerse

La calle de tierra frente al panteón: Figuras sin rostro y rezos suspendidos marcaron un camino que nadie se atreve a cruzar después del anochecer

Fuerza Regida se posiciona en el Top 10 global de Spotify

Mientras el terror dominaba, la música mexicana también impuso su fuerza, pues la agrupación Fuerza Regida se convirtió en el único artista mexicano dentro del Top 10 global de Spotify, un logro histórico.

La agrupación se posicionó junto a artistas de talla mundial como:

Bad Bunny

Taylor Swift

The Weeknd

Drake

Billie Eilish

Ariana Grande

Bruno Mars

Bad Bunny, por su parte, volvió a encabezar el listado con 19.8 mil millones de streams, consolidando su cuarto año consecutivo como el artista más escuchado del mundo.