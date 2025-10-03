Las cantantes mexicanas Belinda, Danna Paola y Kenia Os han hecho oficial que cantarán juntas por primera vez.

“Estamos preparando una canción juntas, no lo puedo creer lo dijimos, lo teníamos guardadito desde hace bastante tiempo. Belinda, Danna Paola y Kenia Os

Por lo que la trinidad del pop mexicano se viene, tal y como lo han asegurado Belinda, Danna Paola y Kenia Os.

“Se confirma que viene una canción con la trinidad del pop mexicano, las chicas superpoderosas. Se va a servir en efecto”. Belinda, Danna Paola y Kenia Os

Belinda, Danna Paola y Kenia Os (Instagram @belindapop / Instagram @belindapop)

¿Qué se sabe de la colaboración de Belinda, Danna Paola y Kenia Os con la trinidad del pop mexicano que las hará cantar juntas por primera vez?

La colaboración de Belinda, Danna Paola y Kenia Os con la trinidad del pop mexicano que las hará cantar juntas por primera vez llegará fuerte.

Sin embargo, por ahora las cantantes mexicanas Belinda, Danna Paola y Kenia Os se guardarán los detalles.

Tras asegurar Belinda, Danna Paola y Kenia Os que aún están trabajando en esta colaboración que las hará cantar juntas por primera vez.

“Ustedes no tienen idea de todo el tiempo que estábamos hablando, donde estábamos, las agencias”. Belinda, Danna Paola y Kenia Os

Por su parte, la cantante de 30 años de edad, Danna Paola se dijo entusiasmada de esta colaboración, asegurando que es un “honor tremendo y no puedo estar más feliz que logremos esta colaboración, va estar wow”.

Mientras que la Kenia Os de 26 años de edad, aseguró que su trabajo como la trinidad del pop mexicano es el reflejo de que “somos mujeres bien chingonas que hacemos nuestro trabajo impecable”.

Al precisar que trabajar con la colaboración de la trinidad del pop mexicano le han metido “todo el amor, el cariño, nuestro esfuerzo, creo estoy muy emocionada por esta canción” .

En este sentido la cantante de origen español de 36 años de edad, Belinda expresó su emoción de poder anunciar al fin esta colaboración con trinidad del pop mexicano.

Y por lo que los dreaming, keninis y belifans estarán muy contentos de escuchar lo que se viene con Belinda, Danna Paola y Kenia Os.